Alberto Gómez: “Podemos decir orgullosos que no ha habido ningún muerto por Covid-19 en prisiones catalanas"

Alberto Gómez es responsable del sector de prisiones y con él hemos querido hablar hoy, ya que el Departamento de Justicia de la Generalitat va a hacer pruebas PCR para detectar Coronavirus a todos los presos y trabajadores de prisiones a partir del lunes: “Bueno, el lunes empezarán con los compañeros que están de baja a causa del Coronavirus. A partir de la semana siguiente, la del lunes 18, sí que nos han dicho que empezarán a hacer pruebas a los funcionarios de prisiones y a internos”. Ahora mismo hay 646 funcionarios de baja: “Sí, la cifra es correcta, pero no sabemos cuántos de estos 646 compañeros están de baja por coronavirus o por otras razones. Y a día de hoy somos unos 4550 trabajadores aproximadamente, y hay 696 personas que están de baja médica. Y a estos 696 hay que añadirle unos 400 compañeros que están con alguna licencia, ya que son personal que tiene alguna enfermedad o sintomatología que no les permite trabajar ahora mismo. En total hay más de 1000 compañeros ausentes, de un total de 4500”. Qué pasará cuando se empiecen a hacer las pruebas?: “Pues estas pruebas las venimos reclamando desde el inicio de la pandemia, muchas personas no saben si son portadores o no del virus. Ha habido centros en los que la gestión de la crisis se ha llevado de forma muy cercana a la plantilla y muy transparente, y ha habido otros centros donde no ha habido transparencia. Nos encontraremos con gente que crea que está sana y descubra que es portadora del virus, y también gente que esté de baja y en cambio de negativo en las pruebas. Llevamos 55 días luchando con una gran profesionalidad, con una implicación increíble. Podemos decir con orgullo que dentro de las cárceles catalanas no hemos tenido que lamentar ningún muerto por Coronavirus. Se nos dice que nuestro trabajo es esencial, no nos podíamos quedar en casa, teníamos que ir a trabajar. Y lo que queremos es que se reconozca este trabajo.