Això són les "bateries": Grups de persones d'altres països que roben a domicilis.

Avui us volem parlar d'uns individus que acostumen a ubicar-se a Barcelona o a ciutats molt poblades on no criden l'atenció. Fan estades curtes d'una setmana o com a molt un mes. La policia els ha posat un nom: Són les bateries, i són especialistes en robatoris a domicilis. El Jonathan Herrera és cap de l'àrea central d'investigació i patrimoni de Mossos d'Esquadra. A ell li volem preguntar si hi han moltes "bateries" a Catalunya: "Certament tenim una vintena, segons els càlculs que tenim. Són lladres que venen d'altres països d'Europa, roben, i marxen. Hem de dir que el major volum de persones detingudes per robatoris són persones del nostre país, però és cert que hi ha una delinqüència itinerant d'altres països, el que anomenem bateries, són grups de dos, tres o quatre persones, molt estables entre ells, que circulen per diferents països, i al pais on es troben realitzen robatoris, a vegades amb violència, a domicilis. Gràcies a la col.laboració que tenim amb altres policies d'Europa podem seguir el rastre dels seus fets en altres llocs, compartim la informació de manera que tots ens beneficiem de la feina de cada policia". El 52% de persones detingudes per robatoris en vivendes són ciutadans espanyols. L'altre 48% són persones d'altres països. El Jonathan també ens explica que "normalment aquestes bateries intenten assegurar-se que no hi hagi ningú dins el domicili. Són pocs els casos en els que s'utilitza la violència. Normalmente són robatoris que duren entre 2 i 5 minuts. Ells busquen no ser sorpresos, ni identificats, i deixar el mínim de rastre possible. A vegades dies abans van a deixar algun tipus de marcador al domicili, per veure si les portes s'han obert o no i saber si el domicili està ocupat o no.