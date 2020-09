Aixó es busca feina en temps de crisi

La crisi sanitària que hem patit ha deixat milers de llocs de treball destruiïts i una situació d'incertesa per les empreses. Tot i això el Forum Econòmic Mundial calcula que han desaparegut més de 75 milions de llocs de treball a causa dels canvis tecnològics que estem vivint. Però la contrapartida és que també apareixeren més de 133 milions de llocs de treballs gràcies a les noves tecnologies. El Manel Fernández és professor de la UOC en estudis d'economia i empresa: "És fonamental tenir una actitut positiva. Cal fer accions que certifiquin aquesta positivitat. En aquests moments molts sectors estan molt tocats per aquesta crisi. Ara mateix teleoperadors, especialistes en màrqueting, personal de manteniment, formadors.... hi ha moltes professions que en aquests moments estan tenint un augment de demanda. Si busquem qualsevol feina, trobarem qualsevol feina. I no sempre això és el més convenient. És cert que per les persones amb una baixa qualificació hi haurà oferta de feina però amb condicions cada cop més dolentes, i en un futur no massa llunyà, tot el que pugui fer una màquina ho farà una màquina. DEspre's hi ha treballs tècnics, que hi ha molts especialistes, però hi ha molta competència i no hi ha molta oferta. I després tenim treballs molt especialitzats, en els quals tu esculls l'empresa en la que vols treballar. No s'ha d'esperar a veure què et donen, sinó pensar què pots aportar tu a una empresa, quin és el teu valor afegit. Molta gent ha aprofitat aquests mesos per fer un "reset", moltes empreses han passat a la digitalització de forma molt ràpida. La idea és que caldrà a partir d'ara estar reinventant-nos professionalment, i estar sempre renovant-nos i formant-nos, tant en la teva pròpia especialització com en temes totalment diferents"