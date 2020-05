Així és l'enquesta "Distància COVID" impulsada pel CSIC

Quantes persones han entrat al teu domicili en els darrers dies ? Quantes vegades has sortit de casa la darrera setmana ? o amb quantes persones vas tenir contacte ahir ? Aquestes preguntes formen part de l'estudi que ha encetat el Consell Superior d'Investigacions Científiques i la IRTA, la institució catalana d'investigació i estudis avançats. El Frederic Bartomeu és biòleg i investigador d'aquestes institucions. A ell li hen volgut preguntar com podem participar en aquesta enquesta: "L'enquesta es fa mitjançant una página web. Si poseu "distància Covid", que és el nom del projecte, ho trobareu. Es pot fer l'enquesta via web, dura només 5 minuts, molt ràpida, i fem preguntes simples però crucials. Volem veure com hem canviat el nostre comportament en el nostre dia a dia a nivell social. VEure quines conseqüències té el Coronavirus en el comportament de la societat. Treballem amb epidemiòlegs, i aquestes dades per una banda tenen aquest component de mesurar l'impacte a nivell social, del comportament de les persones, però al mateix temps també ens permetrà treure conseqüències mèdiques, i veure una sèrie de paràmetres molt importants que ens ajudaran a avaluar els possibles riscos reals, per municipi, per província. Podem veure, per exemple, si les persones de 30 o 40 anys contacten només amb gent de la seva edat, o contacten més amb gent gran... volem fer una radiografia social de Catalunya més perfecta que la que tenim actualment.