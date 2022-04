Així ens afecta psicològicament la proximitat de la guerra d'Ucraïna

El fet d'estar excessivament informat a través de les notícies ens acaba afectant mentalment. Fins i tot amb la pandèmia els experts van recomanar que la gent s'informés l'imprescindible. En aquest moment amb la guerra de Ucraïna està passant el mateix. Per saber com pot afectar a la nostra salut mental la crueltat de la guerra, parlarem amb l'Enric soler, professor col·laborador dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC.



- Tenir la guerra constantment a la nostra televisió vulguis o no ens afecta.



La tenim a la televisió però també la tenim propera a nivell geogràfic i és la guerra amb la que més ens podem identificar perquè qui més qui menys a viatjat , ha estat aprop de la zona de Ucraïna o coneix a gent d'allà i això provoca un procés d'identificació, fa que aquesta guerra sigui especialment colpidora a nivell psicològic per tots els europeus.



- A quina franja d'edat pot afectar més?



Els més joves estic parlant dels adolescents i com tenen molt d'accés als mitjans de comunicació i per tant poden rebre informacions a través de xarxes socials o televisió. L' adolescent que s'esta preparant per entrar a la vida dels adults òbviament no li representarà un atractiu i voldrà desconectar d'aquestes informacions.



- Que prioritza més en una qüestió d'ansietat la sensació de sentir-nos amenaçats o la impotència de no saber com ajudar.



Les dues coses a la vegada, l'ansietat és la percepció que tenim dallò que ens amenaça dividit per la percepció que tenim de recursos per fer front. En aquest cas no podem fer front a una situació d'aquesta envergadura i és legítim que tothom estigui molt més ansiós.



- Com es pot gestionar?

Sé que la majoria de gent no pot acollir altres famílies però sí que es poden fer altres coses, sobretot sempre a través de canals oficials, es pot fer un donatiu, recollir medicaments o aliments.