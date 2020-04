"Ahora más que nunca" una cancó per donar les gràcies.

"Ahora más que nunca", és un homenatge a tots els professionals, que es troben treballant sense descans en aquesta crisi del Coronavirus, a sanitaris i no sanitaris, als cossos i forces de la seguretat de l'estat, a farmacèutics/as, transportistes, productors/as, distribuïdors de productes de primera necessitat, caixeres/us, bombers, a les famílies que estan confinades a les seves cases, al col·lectiu de persones més vulnerables i a totes i a cadascuna de les persones implicades en la reconstrucció de la normalitat del nostre país.

Alejandro Abad, el seu creador, ha parlat en Migdia en COPE Catalunya i Andorra. "vaig crear aquesta cançó perquè una persona me la va demanar, li tinc un afecte enorme perquè a mi em va salvar la vida" ens explica l'Alejandro "Em vaig posar en al pell d'un malalt i va sortir agrair a metges, sanitaris..."

Aquesta cançó li va posar sobre la pista d'una malaltia propia "sóc una mica hipocondríac, per escriure la cançó em va donar per anar al dermatòleg i em va descobrir un melanoma de pell, un dels càncers més agressius que hi ha i del qual afortunadament em vaig salvar"

"ahora más que nunca" Una cançó que reflexa el que tots volem dir... "Gràcies"