Aglomeracions al metro de Barcelona abans del toc de queda

Aquests últims dies, la ciutat comtal ha viscut aglomeracions al centre de la ciutat, les acumulacions s'han tornat a repetir aquest dissabte al vespre, just abans del toc de queda, però en aquesta ocasió al transport públic. Els usuaris ho han comunicat a través de les seves xarxes socials.

Destacaven que en alguns combois de les línies L1, L3 i L5 de metro no es podia mantenir la distància de seguretat decretada pel Govern per evitar contagis de coronavirus i es van veure trens plens a vessar a l'L3, sobretot entre les parades de Catalunya i Diagonal.

Segons Transports Metropolitans de Barcelona, les aglomeracions es van produir per una assistència sanitària que es va fer a la parada d'Arc de Triomf i que va provocar l'aturada de l'L1 durant uns minuts entre Universitat i Marina. Fonts de TMB puntualitzen que no han detectat un augment de l'afluència de viatgers entre les 21 h i les 22 h, just abans del toc de queda, i afegeixen que el trànsit de passatgers s'ha reduït un 34 % respecte a l'any 2019.

Tot i l'ús de la mascareta per part dels usuaris, les imatges evidencien que en els combois i també a les andanes és impossible mantenir la distància social entre les persones.

Precisament fa just un mes es posava en marxa una aplicació de Google Maps per evitar aglomeracions en el transport públic i tenir informació real sobre la quantitat de gent que hi ha en els combois de metro, trens de Rodalies i Ferrocarrils de la Generalitat.

