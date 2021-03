"El agente topo" una pel·lícula a la qual cal estimar

Cada divendres Víctor Esquirol, crític de cinema, ens explica tres de les novetats que arriben a les pantalles. Aquestes són les d'aquesta setmana.

"El agente topo"

Sergio és un espia xilè. O una cosa semblant. Almenys, se li ha ofert aquest treball després d'un càsting organitzat pel detectiu Ròmul, un investigador privat que necessita a un talp creïble per a infiltrar-se en una llar de jubilats.

La client de Ròmul, una filla d'una resident, sospita que la seva mare podria estar sent maltractada, per la qual cosa li contracta per a descobrir què és exactament el que està succeint en la residència.

Sergio, no obstant això, té 83 anys i no és precisament l'agent 007, per la qual cosa no li resulta gens fàcil aprendre a manejar la tecnologia i la metodologia d'espionatge.

Mentre tracta de recol·lectar proves, Sergio entaula amistat amb alguns dels jubilats i s'adona que la suposada terrible veritat que buscava no té absolutament res a veure amb el que tant ell com Ròmul havien sospitat.

"La Liga de la justicia de Zack Snyder"

Amb la determinació d'assegurar que el sacrifici definitiu de Superman (Henry Cavill) no va anar en va, Bruce Wayne (Ben Affleck) uneix forces amb Diana Prince (Gal Gadot) per a reclutar a un equip de metahumans que protegeixin el món d'una amenaça imminent de proporcions catastròfiques.

La tasca és més difícil del que Bruce imaginava, ja que cadascun dels reclutes haurà d'enfrontar-se als seus propis dimonis per a transcendir allò que els detenia, per a unir-se i formar de manera definitiva una lliga d'herois sense precedents.

Ara units, Batman, la Dona Meravella, Aquaman (Jason Momoa), Cíborg (Ray Fisher) i Flaix (Ezra Miller) hauran de salvar al planeta de l'amenaça de Steppenwolf, DeSaad i Darkseid, abans que sigui massa tarda.

Versió estesa de "Justice League" (2017), que representarà una versió fidel a la visió original de l'obra de Zack Snyder, que va ser apartat de la producció de la mateixa després d'una tragèdia personal i reemplaçat per Joss Whedon.

"La Gomera"

Cristi és policia i alhora acuseta de la màfia. Des de Romania viatja a l'illa de la Gomera per a aprendre el xiulo gomer.

A Romania es troba baix vigilància policial, i utilitzant l'ancestral forma de comunicació canària pretén comunicar-se amb la màfia per a aconseguir treure de la presó a Zsolt, l'únic que sap on estan amagats 30 milions d'euros.