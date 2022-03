Adriana Manso, la catalana que fa anells per a celebritats com Miley Cyrus, Dua Lipa o Bella Hadid.

En el programa d'avui us volem explicar la història l'Adriana Manso. Es tracta d'una jove barcelonina que amb tan sols vint-i-sis anys s'ha convertit en tot un referent de la moda en els anells arreu del món, de fet, als estats units és la gran protagonista en aquest mercat, és més, famosos com Miley Cyrus, Dua Lipa o Bella Hadid porten les seves obres.



- Pensaves que podries en algun moment arribar a les mans de gent tan selecta com aquestes que comentàvem?



La veritat és que no m'ho hagués imaginat mai Tot va començar com un hobby i a poc a poc va anar agafant forma.



- Tot va començar amb estocs de plàstic?



Recol·lectava bijuteria de plàstic al carrer del Call i com no era el moment del plàstic i molts d'ells tenien com estocs antics a la botiga i quan buidaven, m'avisaven.



- Què va passar per arribar a produir-se aquest canvi tan important a la teva carrera.



Tot va anar bastant ràpid, però sí que és veritat que vaig rebre un email de la Miley Cyrus i vam decidir enviar-li, però després ens va escriure per dir-nos que finalment no les utilitzaria, però que estar les quedaria igualment i vam pensar que no arribaria a res més, però al cap d'uns mesos va sortir el videoclip d'ella.



- Què vas pensar en aquell moment?

Vaig al·lucinar molt perquè no m'ho esperava i la veritat és que es va notar moltíssim en les vendes. També va provocar que altres personalitats conegudes es fixessin i va començar a ser objecte de desig.