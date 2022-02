Addiccions al mòbil, un problema que creix

El mòbil pot ser una forma d’evadir-se de les preocupacions. Per a algunes persones tímides, insegures o amb dificultat per gestionar les seves emocions; també una manera de relacionar-se més còmoda que fer-ho cara a cara.

No és sorprenent que els adolescents, tan vulnerables en aquest sentit, siguin un grup especialment propens a desenvolupar dependència del mòbil; encara que aquesta es dona a qualsevol edat.

En quin moment podem entendre que tenim una addicció i com la podem controlar? Parlarem el director d'ITA d'Argentona,JavierFelipe.



- Que ens fa caure en una addicció?



És una pregunta estrella i hi ha molts factors que poden ser vitals o que van amb la mateixa persona com poden ser situacions estressant com una separació una pèrdua una relació familiar no acorda amb el que s'espera. Hi ha diversos factors que ens poden fer caure.



- Una de les més evidents entre els joves és el mòbil.



Correcte, el mòbil és un tema que ens hauríem de replantejar, just a l'altre dia estàvem comentant això, dintre de cinquanta anys ens diran bojos a la societat d'ara per donar telèfons intel·ligents a nens de deu anys. El mòbil ens dona una identitat digital que no sabem controlar, se'ns obre un món nou d'estímuls on el nostre servei funciona de certa manera, depenem de les xarxes socials on a través d'elles podem crear una autoestima digital i tenir una identitat que ens porti a sentir-nos bé o malament depenent del nombre de seguidors o segons les hores que utilitzem al mòbil per contactar amb gent.



- Tot apunta que la situació no anirà a millor perquè l'altre dia es parlava del Meta verso, aquesta realitat paral·lela que és molt més addictiva.



Correcte, també coincideix amb generacions cada vegada més joves i aquí s'haurien d'implementar molts mecanismes de control com el sistema de ciberseguretat o tenir persones que t'ajudin a entendre com pots arribar a desenvolupar una addicció sobre coses fictícies que et poden fer sentir bé, però que pot arribar a fer molt mal a les persones.