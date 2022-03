Adamo, al Festival del Mil.lenni de Barcelona

El proper dia 3 de març Salvatore Adamo actuara al Festival del Mil.leni, a Barcelona, i el cantat ha volgut passar pels micròfons de “Migdia Cope Catalunya i Andorra”. I el primer que ens ha dit és que vivim moments en que no podem sentir-nos massa bé : “Uno no puede estar muy bien cuando ha empezado una guerra, que es un horror. He visto niños refugiados en el metro llorando... ahora podemos hablar de cosas más ligeras, pero no me siento bien. La música és la lengua internacional del corazón, no necesita palabras.” De fet Adamo ve d'una família que va emigrar a Bèlgica “Sí, vengo de una familia muy modesta. Mi padre dejó Sicilia en 1947 para encontrar un trabajo en las minas de carbón de Bélgica, y unos meses después mi madre se instaló en Bélgica con él. Luego nacieron 5 hermanas y un hermano, pero con el amor de mis padres nunca sentí la miseria, y fui un niño feliz.” Com van ser els inicis musicals de Salvatore Adamo: “Pues yo empecé escuchando ópera, por que mi padre era muy fan, y también cantautores franceses. A mi padre no le hacía mucha gracia que yo cantara, pero cuando escuché a Charles Aznavour por primera vez, le dije a mi padre que tenía la voz igual que la mía, y que yo podía dedicarme a cantar, y fue una liberación. Paul Anka también ayudó, porque mi padre decía que yo era demasiado joven para cantar, y le dije que Paul Anka tenía 17 años y estaba cantando. En 1970 participé en un concurso de radio en Luxemburgo, aunque fue eliminado en la preselección. Pero un miembro del jurado vio que tenía algo, me repescaron, y esa misma noche ganaba el premio. Así puede ir a Francia todo un año, y empezar a formarme. La radio para mi tiene magia, yo escucho muchísimo la radio, potencia más la imaginación. Aunque yo siempre he dicho que cantar no es una profesión, es un hobby. Tengo la fortuna de no considerarme un profesional, sino que soy un hombre que tiene mucha suerte, la suerte de vivir haciendo lo que ama, que es cantar. Y la música es amor, yo estoy con mi mujer desde febrero de 1969, y el mérido es de mi mujer, porque tiene la filosofía, el humor, la paciencia y el amor. El próximo 3 de marzo estaré en Barcelona, y es para mi un gran honor. Me emociona mucho la fidelidad y la amistad de los organizadores del Festival, que cada año cuando salgo del escenario ya me están preguntando si volveré el año que viene, y yo siempre digo que si. Para mi es un privilegio cantar en un lugar tan bonito como Barcelona”