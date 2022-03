Acord amb el sector del transport

Ahir a la reunió per resoldre el conflicte amb el transport va arribar un cert acord amb el govern, però no tots els actors estan conformes sobretot tots els que van començar aquestes aturades considerant que no és un acord suficient. Per saber com està la situació parlarem la secretària general de Transcalit, Yolanda Redondo.



- No sembla que sigui un acord quan no totes les parts estan conformes.



Nosaltres ho considerem com un gran acord és un moment d'inflexió on podem fer front a un moment extraordinari i és el que estaven demanant en aquests moments i crec que ho hem aconseguit.



- Entre altres punts és una rebaixa en el combustible fins al juny. Perquè hi ha sectors que diuen que no?



En aquests moments hauríem de preguntar a aquest sector perquè diu que no a una bonificació de 20 cèntims per litre o quilo, a les ajudes de 1250 euros directes per camió, a l'ampliació dels venciments dels crèdits ICO, a doblar les ajudes a l'abandonament de l'activitat, que es pugui passar el transport de mercaderies a principi de la llei de la cadena alimentària o a la devolució mensual del gasoil professional.



- Com està ara mateix la situació a Catalunya?



A Catalunya l'afectació ha estat baixa en comparació altres zones de l'estat com pot ser la zona nord o sud principalment. En aquests moments la circulació de camions a Catalunya és pràcticament normal. Avui hem tingut algun problema a l'entrada del port de Barcelona, però és minoritari i residual.



- La sensació que em transmets és d'un bon acord.



És que ho és vull dir hem de pensar que el dilluns quan sortíem de la negociació es parlava de 500 milions d'ajudes pel sector i en aquests moments estem parlant de 1.125 milions d'ajudes puntuals pel sector.