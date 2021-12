ACAD alerta de la manca de professionals d'infermeria a residències

ACAD alerta que des de fa temps, el sector de les residències i centres de dia per la gent gran està patint greument la manca de professionals de la infermeria i també de metges gerontòlegs.

A més, el recent anunci per part del Govern de la Generalitat de convocar 200 noves places d’infermeria encara agreuja més la situació de les residències. “Tot i que igualem en salaris i condicions laborals, un professional de la infermeria sempre tirarà cap al sector públic, i això es pot considerar competència deslleial ja que no podem competir davant d’aquesta situació."

La manca de professionals de la infermeria ha provocat que molts centres no tinguin un Responsable Higiènic Sanitari.

En aquests moments, la figura de Responsable Higiènic Sanitari l´ha d’ostentar a cada centre un infermer o infermera o un metge, i és considerat com a màxim responsable del centre en termes sanitaris.

A més, la presencia d’aquesta figura és obligatòria per llei. Amb la manca d’infermeres als centres, molts centres no troben a cap professional per ser responsable higiènic Sanitari i això comporta molts problemes a residències i centres de dia.

ACAD ja s’ha adreçat en diverses ocasions als responsables de Salut per tal que d’altres titulats sanitaris puguin ser considerats Responsables Higiènics Sanitaris dels centres.

Professionals com fisioterapeutes, psicòlegs clínics, terapeutes ocupacionals, graduats en dietètica i nutrició, odontòlegs, podòlegs, farmacèutics o inclús veterinaris (que ja actuen com inspectors mèdics en alguns ajuntaments) poden ser perfectament nomenats com a responsables higiènics sanitaris.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat d'aquest tema amb el Joan Gracia, president d'ACAD. (àudio).