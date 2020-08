Acaba el peatge de la c-32 sota l'ombra d'un allargament de l'autopista

Preservem el Maresme i Aturem C32 ha fet una valoració davant l'anunci de la finalització del Peatge a la C32 el 31/8/2021 per part de la Generalitat al Consell Comarcal del Maresme celebrant l'anunci de la fi de la concessió i del peatge de l'autopista del Maresme que, si es concreta i es desenvolupa seguint els acords de la Declaració i el Pacte de Mobilitat del Maresme pot suposar una fita històrica.

"Una oportunitat de revertir les nefastes polítiques de mobilitat i infraestructures i valorar els anys de propostes de les lluites i mobilitzacions ciutadanes per aturar el projecte dels laterals, per acabar amb l'explotació de la ciutadania, per convertir la Nacional II en una via pacificada al servei del benestar dels ciutadans, per assolir un transport públic de qualitat." ens explica a Migdia a COPE Catalunya, l'Antoni Esteban, membre de la plataforma Preservem el Mareme.



"Aquesta bona notícia no pot amagar que fa poques setmanes la Generalitat ha insistit a presentar un nou projecte d'allargar la C-32 de Tordera a Lloret de Mar que "comporta un peatge a l'ombra", la destrucció d'espais naturals i la promoció del vehicle privat." ens diu Esteban "hem presentat uns quants projectes alternatius a la Generalitat però no ens escolten, ni ho miran"

El representant de la plataforma continua "Un projecte del tot incompatible amb una mobilitat sostenible i que suposaria - amb la greu crisi econòmica que s'inicia- la continuïtat de la hipoteca pública amb Abertis. En contrapartida, caldria desenvolupar els projectes alternatius en clau de sostenibilitat que proposa la plataforma Aturem C-32." segueix.



"Caldrà, doncs, elaborar i desenvolupar, amb la màxima participació, una nova planificació que prioritzi el transport públic, la xarxa de carrils per bicicletes i vianants, els vehicles compartits, i la transformació de la C-32 en una via que faciliti la pacificació definitiva de la NII." conclu Antoni Esteban. (AUDIO)