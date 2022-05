Abandonament escolar. Xifres reals o maquillades?

La darrera xifra d'abandonament escolar del 2021 estava al voltant del 13%. En els temps que corren perquè encara hi ha abandonament escolar? Potser és la falta de motivació, el desencant de cara al futur, els canvis en educació, les necessitats o una barreja de tot plegat? Per saber com s'està lluitant per evitar aquesta situació parlarem amb el psicopedagog de la Universitat Abat CEU, Ramón Novella.



- Hem d'estar satisfets amb aquest 13%?



Ho hauríem d'estar perquè és una gran reducció parlem de la meitat estàvem a un 26% l'any 2011 i ara amb un 13,3 en aquest últim any 2021, però sí que és cert encara estem parlant d'una taxa molt elevada respecte a l'abandonament escolar. Ens hem de plantejar de cada deu nois al voltant de setze anys, hi ha 1,3 que deixen d'estudiar això és una dada molt elevada tenint en compte les conseqüències que comportarà el fracàs escolar.



- Quines són aquestes conseqüències que provoca el fracàs escolar?



Hi ha una conseqüència molt Clarà sobretot des del punt de vista emocional d'aquestes persones el fet de no sentir-se útils, estar aïllades del seu context natural en l'àmbit de companys, tot això provoca problemes familiars. Quan un alumne no porta aquesta rutina d'estudis, ho acaba substituint per una altra activitat, habitualment sol ser la dependència total a les pantalles o al consum d'algun tipus de drogues.



- Com es pot evitar aquesta situació?



Com bé deies es pot realitzar per diferents motius, estem parlant de molts aspectes com poden ser motius personals, socials (per on es mou) la situació familiar (que viu aquest nen o nena) i la mateixa motivació de l'alumne. També tenim un ventall d'alumnes que tenen algun trastorn d'aprenentatge i que poder fins ara, no han obtingut la millor resposta.