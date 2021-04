Eduard Porta és expert en comunicació i tecnologia mòbil. Cada dimarts ens explica a Migdia a COPE Catalunya les novetats del sector tecnològic.

LG abandona la producció de telèfons mòbils

LG ha comunicat que abandonarà el disseny i la venda de telèfons mòbils, i donarà servei i actualitzacions els pròxims 2 anys

Segons declara LG, "la decisió estratègica d'abandonar el competitiu sector dels telèfons mòbils permetrà que la companyia centri els seus recursos en àrees de creixement com els components de vehicles elèctrics, dispositius connectats, llars intel·ligents, intel·ligència artificial i solucions de negoci a negoci, així com plataformes i serveis".

Cortana abandona els dispositius mòbils amb l'adéu a IOS i Android

L'aplicació Cortana per a aquests dos sistemes operatius ha deixat de tenir suport i Microsoft ha eliminat l'app tant de l'App Store d'Apple com de la Play Store de Google.

En conseqüència, la presència de l'assistent virtual en els dispositius mòbils arriba a la seva fi després d'una trajectòria de gairebé sis anys.

Xiaomi revela l'El meu Mix Fold, amb pantalla plegable de 8", Snapdragon 888, i una lent líquida

El MI Mix Fold posseeix un disseny de doble pantalla que recorda bastant a el Galaxy Fold de Samsung. La part exterior compta amb una pantalla externa de 6,52 polzades per a un maneig convencional o amb una sola mà, mentre que la interior s'obre com si fossin les pàgines d'un llibre per a brindar una superfície d'ús i lectura de fins a 8,01 polzades amb format 4:3. Dit d'una altra forma, és un telèfon que es converteix en una tauleta compacta.

A nivell de rendiment, Xiaomi ha incorpora el ja popular Snapdragon 888 acompanyat per 8 o 12 GB de RAM, també compta un ISP (processador d'imatge) propi creat per Xiaomi, batejat com Surge C1.

Un sistema òptic denominat Liquid Lens permet complir funcions macro (a 3 cm) i zoom òptic (3x). Per a això es val d'una lent líquida encapsulada en un element semiesfèric que imita la curvatura d'un ull. Un sistema electromecànic modifica la forma de la lent, alternant entre fotos per a distàncies molt curtes o acostament.

Xiaomi només ha anunciat el MI Mix Fold per a la Xina. Ara com ara es desconeixen si serà distribuït oficialment fora del seu país natal. Les tarifes seran equivalents a 1.300, 1.425 i 1.680