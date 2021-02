900.922.357: Nou telèfon grauito per a la víctimes de la violència masclista

Migdia Cope Catalunya i Andorra parla avui del nou telèfon contra la violencia de génere. El 900 922 357, el nou telèfon d’atenció a víctimes de violència masclista l Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA) de l’Ajuntament de Barcelona ha substituït aquesta setmana les dues línies telefòniques que tenia per un número gratuït nou, el 900 922 357. El canvi arriba després de comprovar durant el confinament i l’estat d’alarma que les trucades al servei van créixer exponencialment, tant de persones que demanaven informació com pel seguiment que van realitzar les treballadores del SARA a les persones usuàries del servei. Per tant, el número nou amplia la capacitat de resposta a les víctimes de violència masclista, enteses des de la parella fins a l’entorn familiar proper. A més, les restriccions sanitàries fan que sigui necessari fer més tràmits telefònics, que ara s’incorporen amb la nova línia. D’una banda, es facilita el màxim número de consultes sense que calgui desplaçar-se al centre, situat al carrer de Marie Curie, 16, al districte de Nou Barris. El nou dispositiu agilitza les consultes via telefònica, optimitza les agendes de programació de cites i permet enviar missatges o derivar els casos a les professionals. El mateix número dona servei també als centres de Serveis Socials, als Punts d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD) i al programa RadarsBCN.Recorda que el nou número contra la violencia de génere és el 900 922 357. Aquesta noticia la pots recuperar a les xarxes socials , twitter, Instagram i Facebook, i a la página web de cope www.cope.es/barcelona .