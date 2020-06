9.000 treballadors de Barcelona pendents de cobrar els ERTOs

El cobrament dels ERTOs ha estat, i és, un dels grans problemes derivats de la pandèmia. N’hem vist uns quants casos sonats: des del treballador que va cobrar 0,28 euros després de dos mesos d’ERTO, fins a la conductora d’autobús que va cobrar del SEPE quan la seva empresa no havia aplicat cap ERTO.

Des del SEPE admeten els problemes perquè “ha estat una allau increïble” de feina “amb una plantilla molt curta”. També reconeixen que “el pagament dels ERTOs no ha funcionat tan bé com ens hauria agradat”.

Tot i això, atribueix la major part dels problemes a les empreses: “no ens han tramès correctament la informació” dels treballadors. I, en aquest sentit, parla d’adreces o de números de compte incorrectes o no actualitzats.

En el cas de moltes de les persones que no cobren els ERTOs o algunes de les que han cobrat sense tocar-los no es deu a errors que hagi comès l’organisme. El 80% dels casos és perquè les empreses no ens han transmès correctament la informació

Aquest mes de juny preveuen corregir bona part dels errors

Segons el Consell General de Gestors Administratius, a principis de juny encara quedaven mig milió de ciutadans que no havien rebut la prestació corresponent a l’expedient temporal de regulació d’ocupació.

Els treballadors del SEPE atribueixen els problemes per cobrar els ERTOs a les empreses.

En aquest sentit,asseguran que “el SEPE sap si una persona ha cobrat o no l’ERTO”. Per això, ha volgut enviar un missatge de tranquil·litat a tots els que encara no han cobrat: “poden estar segurs que es rectificarà i es corregirà. El problema és quan tindrem temps de fer-ho”.

A la província de Barcelona, al juny serà difícil que es corregeixin el 100% dels casos amb errors, però sí que una bona part estaran solucionats

No es pagaran interessos de demora pels pagaments endarrerits

Els treballadors del SEPE admet que la resolució de tots els casos serà lenta perquè “s’ha de fer un a un, expedient per expedient”. I recorda que, en aquests moments “són desenes de milers d’expedients” els que s’han de revisar.”

Tot i això, ha estat taxatiu a l’hora d’afirmar que els ERTOs endarrerits “no es pagaran amb interessos de demora

”No es pagaran els ERTOs amb interessos de demora. Si els interessats ho reclamen i els empara la legislació vigent.... però l’INEM no reconeixerà d’ofici interessos de demora. Però el SEPE tampoc demanarà interessos de demora de les quantitats rebudes de manera errònia que han detectat un problema en el sistema informàtic del SEPE perquè “no tenia en compte que un treballador pogués estar afectat per dos ERTOs a la vegada si treballava a dues empreses diferents”.