8.000 taxis tornaran a circular per Barcelona a partir del proper dilluns

A partir del proper 22 de juny, és a dir, un dia després de la nova normalitat, 8.000 taxis de la ciutat de Barcelona tornaran a treballar. Les associacions de taxistes estan demanant una regulació urgent. Avui hem volgut saludar a Tito Álvarez, coordinador de Élite Taxi. "Hoy hay una reunión importante para ver qué hacemos a partir del lunes que viene. 8.000 taxis en la calle sabiendo que no hay turismo, se va a hacer difícil. Lo que pedimos es que se aplique una regulación, pero no podemos estar miles de taxis dando vueltas y sin trabajo. Ahora mismo la administración nos dice que cuando termine el estado de alarma no hay un paraguar jurídico para nosotros, así que estamos negociando. Nuestra propuesta sería empezar el 50% de la flota, e ir subiendo en función de la demanda que haya. Esto sería trabajar las licencias pares los días pares, y las impares los días impares, un día sí y un día no". El problema d'aquesta proposta podria suposar una limitació al dret de treball dels taxistes ? "Sí, pero lo que nosotros buscamos es la rentabilidad sin que falten taxis en la calle, dar el mejor servicio posible. TRabajar 22 días laborables para hacer la misma recaudación que puedes ganar en la mitad de días, al final ganas en conciliación familiar, y creo que al final ganamos todos. Si que puede haber algunos taxistas que se vean afectados por que ven que no les dejan trabajar todos los días que quieren, tienen su cartera de clientes... son negociacions difíciles, pero queremos llegar a un acuerdo, que todas las partes aflojemos un poco para el beneficio de todos. A ver qué nos dice la administración, pero 8.000 taxis dando vueltas puede ser un problema"