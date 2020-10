790.000 persones viuen soles a Catalunya ,quantes per voluntat propia?

A Catalunya hi ha 798.000 que viuen soles de les que més del quaranta per cent tenen seixanta-cinc anys o més.

De les més de 140000 persones de vuitanta anys que viuen soles, prou del 80 per cent són dones.

Avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra hem parlat de "La soledat no desitjada durant la vellesa, un fenomen social", un document elaborat per Elisa Sala de l'observatori de la soledat, de la fundació amics de la gent gran.

Davant les circumstàncies actuals, la gent gran està patint per partida doble la soledat, l’Elisa ens confirma que la soledat no desitjada ja era un repte abans de la pandèmia, i que ara s’ha agreujat en les persones grans.

Com combatre aquesta soledat?, d’entrada no té res a veure amb el fet de viure sols o acompanyats, et pots sentir sol o no, en qualsevol de les dues circumstàncies. Per combatre-la, actualment s estan desenvolupant moltes mesures, però per a l’Elisa, el fonamental seria incloure el benestar emocional en les polítiques públiques per millorar el benestar i la qualitat de vida, cal no oblidar, que la soledat té un impacte directe en la salut física i psicològica.

Estem també davant un canvi del concepte de soledat que ha deixat de ser una qüestió individual, no podem culpabilitzar a les persones, Sovint es pensa que si algú se sent sol és perquè té dificultat de relació, o és estranya, rara...i no, no és així, la societat està canviat i creix l’individualisme, les societats actuals tenen una gran precarietat de vincles i manca de cohesió, i és un tema social, no individual, per tant cal abordar-ho entre tots.

El document que ha elaborat l’Elisa Sala, a banda de l’anàlisi, també proposa, en primer lloc, assumir el benestar emocional com a una prioritat per a les polítiques socials, també cal anar més enllà de les accions pal·liatives i portar a terme accions preventives, i en aquest sentit existeixen dues accions complementàries, una col·lectiva com són les xarxes de suport i de barri que es converteixen en una eina de protecció clau i una individual, apoderar a les persones i donar eines per gestionar el sentiment de soledat.