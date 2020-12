687 744 052 és el telèfon del càncer de mama a l'Hospital del Mar

Amb la pandèmia, l'Hospital del Mar obre consultes telefòniques directes perquè les pacients parlin directament amb el metge si tenen símptomes o sospites .A Migdia Cope Catalunya i Andorra, et parlem d’una realitat important, la pandèmia ha situat en segon terme altres patologies importants, com el càncer de mama, en què el diagnòstic precoç és clau. Per evitar-ho, a l'Hospital del Mar han impulsat un contacte directe perquè les pacients consultin el metge per qualsevol sospita i puguin valorar el cas el mateix dia. A la unitat tenen un telèfon mòbil sempre obert i si el pacient truca al 687 744 052 de 9 a 13 h un metge valorarà en poca estona els símptomes i programarà, si escau, una visita presencial. Es tracta d'una iniciativa impulsada des de l'hospital després d'haver detectat que amb la pandèmia, entre el març i el desembre, les deteccions de càncer de mama han caigut un 40 %. Al darrere d'aquesta davallada enganyosa hi ha moltes pacients que han obviat símptomes els últims mesos i han ajornat la consulta. Com apunta la doctora M. Mar Vernet, coordinadora de la Unitat Funcional de Patologia Mamària de l'Hospital del Mar, el confinament ha retardat el diagnòstic. A això cal sumar-hi la por de moltes pacients d'anar a l'hospital i contagiar-se. Tot plegat dificulta el diagnòstic precoç, que és clau en tots els càncers per millorar el pronòstic i també aplicar un tractament oncològic més curt i eficaç. Amb aquest protocol nou el centre ha habilitat una línia telefònica per atendre les pacients que tinguin qualsevol sospita. En aquest sentit, la doctora Vernet explica que els senyals d'alerta són l'aparició de bonys al pit i el canvi de coloració o forma al mugró, així com a les aixelles. Aquests símptomes requereixen consulta mèdica. El càncer de mama és el tumor maligne amb més incidència entre la població femenina a Catalunya i els països desenvolupats. Es calcula que aproximadament una de cada vuit dones patiran aquesta malaltia durant la seva vida.