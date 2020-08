600 km. a peu per tot Catalunya per recaptar productes pel Banc d'Aliments

Més d'una desena d'esportistes han començat a recórrer des d'aquest dilluns els més de 600 quilòmetres de trail solidari que els espera aquesta setmana, des de l'Alt Empordà fins a Terres de l'Ebre. El tret de sortida va tenir lloc a les vuit del matí al Mirador del Port Grec de Sant Martí d'Empúries, on comença el GR-1. Avui, A Migdia Cope Catalunya i Andorra, sense parar de correr hem pogut parlar amb un dels atletes que participa, Marc Fernández. Durant el recorregut de la carrera, s'habilitaran punts de recapte de productes en benefici del Banc dels Aliments, en el marc de la campanya La fam no fa vacances. A les comarques tarragonines, els corredors completaran les etapes finals de la ruta, acabant els 600 quilòmetres el dissabte a Roquetes (Terres de l’Ebre). Hi haurà 13 esportistes –10 homes i 3 dones– que faran tot el trail de punta a punta, tot i que s'espera que es vagin afegint més participants en altres punts del camí o que en facin etapes concretes. "Cal tenir en compte que tampoc és una activitat que fem a nivell competitiu, no competim contra ningú, qualsevol que volgués afegir-s'hi no hi hauria problema", ha explicat l'atleta. Entre Sant Martí d'Empúries i Banyoles el camí és prou pla, però a partir de llavors, ja desafiarà el desnivell. "El ritme serà suau perquè és una ruta llarga pels qui facin els 600 km i s'ha de poder sostenir", ha assenyalat. "El començament de la cursa podrem córrer més trossos però es basarà sobretot a caminar moltes hores al dia i no parar gaire", ha afegit. En aquest sentit, la distància d'aquest trail és atípica, ja que solen ser habituals els recorreguts de 100 km o 100 milles –de vegades fins i tot s'arriben a curses d'entre 300 km i 400 km– però pocs corredors han fet abans una carrera de 600 quilòmetres. La ruta travessarà tot Catalunya i uneix els traçats del GR-1 i GR-7 fins a la meta, Roquetes (Terres de l'Ebre), on els participants esperen arribar aquest dissabte 29 d'agost.