La 59a edició del Porta Ferrada ja està preparada per començar

Que els festivals d'estiu comencin a rotllar és un bon senyal que tot torna a la normalitat, és a dir, si la cultura funciona, vol dir que la societat funciona. Torna el festival de Porta Ferrada en la 59a edició i parlarem amb el seu director, Albert Mallol.



-Et felicito per tantes edicions.



Gràcies! La veritat és que és un preàmbul maco i de fet estem en aquest punt d'optimisme i d'incertesa a veure si sortim del túnel. Esperem poder donar la cobertura que comporta el món cultural i especialment el musical que encara està intentant sortir a poc a poc i alhora sobreviure.



-La programació està càrrega d'optimisme i d'humor.



Sí, des de fa un temps el festival porta com a porta d'entrada un festival d'humor. Estrenem el dia 15 i 16 de juliol.



- Sereu els únics amb l'artista Zucchero?



Sí a més a més el tenim en exclusiva al nostre país i des de fa tres anys que no actua per aquí, l'última vegada tothom va sortir molt content dels eu concert.



-El cartell compta cada any amb noms molt importants, però la locomotora negra també passarà amb la seva gira d'acomiadament?



Sí, també comptarem amb més actuacions exclusives per la zona, com Manuel Carrasco i Pablo Alborán. Aquest any doblem l'aforament i esperem que sigui una gran festa amb les 25.000 entrades venudes.