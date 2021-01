Avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra us volem parlar de l'últim llibre del periodista Angel Rodriguez Vilagran. Un llibre dedicat a la verge María per tenirla aprop els 365 dies de l'any. El llibre porta per titol: 365 DIES AMB MARIA. Editat per Claret. Una vegada una persona em va preguntar “Com és que hi ha tantes marededéus? S'estranyava que la verge Maria tingués tants noms i pogués ser venerada en tants d'indrets de formes diferents. Vaig respondre'l d'aquesta manera: No és que hi hagi moltes marededéus, és la mateixa Mare de Déu amb diferents “vestits”. Quan parles dels diferents vestits de la Mare de Déu parles de la seva capcitat de integrar-se en totes i cadescuna de les societats del món? En efecte, Maria té el privilegi de saber integrar-se en la nostra societat tal i com el poble la veu i li prega. Fixem-nos que la imatge d'un sant o santa es representa igual en una església de casa nostra que en una d'Occitània. La Mare de Déu, a excepció d'algunes advocacions concretes (Fàtima, Lourdes, Montserrat...), no. Té la particularitat de ser representada artísticament segons els costums, la cultura, la geografia, la història i l'economia dels llocs on es venera. A més, s'incardina, es fa del poble, moltes vegades ja no artísticament, sinó literàriament a través de les llegendes. La Mare de Déu del Vinyet de Sitges, per exemple, li falta un tros de braç perquè quan va ser descoberta ensorrada en una vinya, el treballador li va escapçar amb l'aixada. En un altre cas, la Mare de Déu de la Mercè té fesomia de princesa, com ha de ser per a una ciutat comtal com és Barcelona i la Mare de Déu del Mont o la de Núria, tenen més cara de “pagesa” com correspon a llocs de muntanya. Totes tenen la seva particularitat.