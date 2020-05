"Hi ha 30.000 treballadores de la llar que no estan donades d'alta a la Seguretat Social"

Els treballadors dela llar cón un dels col.lectius que ja poden demanar ajudes al Servei d'Ocupació del Govern Espanyol. Enriqueta Durán és la responsable de políticas socials de la UGT, i amb ella hem volgut parlar sobre el tema. Li hem volgut preguntar quin tipus de treballadors poden demanar aquesta ajuda: "El subsidi que té a veure amb les treballadores de la llar, hem de dir que en la seva gran majoria són dones, i el 85% son dones inmigrants. Hi ha una dificultat afegida, i és que com que Espanya no ha ratificat el conveni 189 que dona cobertura a aquestes dones per a poder accedir al seu lloc de treball, que són domicilis particulars, això fa que no tinguin accès a l'atur i la contractació té una particularitat: Es pot rescindir del contracte d'una manera molt fácil. No cal una causa concreta. Aquest subsidi del que parlem només fa referència a les treballadores de la llar donades d'alta a la Seguretat Social, però hi ha moltes que no ho estan. Hi ha unes 90.000 treballadores de la llar. I d'aquesta xifra hi ha unes 60.000, que si estan donades d'alta, però hi ha unes 30.000 que no. És un volum tan gran que això afecta molt a l'economia submergida. Totes elles estan en aquest règim especial de treballadores de la llar, les que històricament eres les "dones de la neteja", però tot això s'ha reconvertit. L'ajuda de la que poden demanar és un 70% de la base reguladora diària, amb un límit de 950 euros al mes, que és salari mínim interprofessional. De tota manera el problema no és només aquest subsidi. El problema és l'agilitat en el tràmit. El decret surt els primers dies d'abril i no és fins al 5 de maig que s'obre el període d'inscripció per cobrar aquestes ajudes. Obviament hi ha gent que porta més d'un mes sense cobrar res, sense cap tipus d'ingressos, i l'agilitat en els tràmits és molt important per elles."