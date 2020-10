En el 2025 la meitat del treball el faran robots

A Cope Migdia Catalunya i Andorra avui ens ha cridat l’atenció la previsió que s’ha fet de la feina robotitzada, segons aquesta, el 2025 la meitat de la feina la faran robots. Era clar que la tecnologia estava remodelant el mercat laboral, i aquest procés s’ha accelerat arran de l’aparició de la Covid, el teletreball i la digitalització són el nou camí, un camí que ens portarà al desplaçament laboral dels humans als robots segons el Fòrum Econòmic Mundial. L'informe titulat "El futur de les feines", calcula un repartiment entre feines del cinquanta per cent entre màquines i persones en només cinc anys. "La Covid-19 ha accelerat l'arribada del futur laboral", ha dit Saadia Zahidi, directora general del Fòrum Econòmic Mundial, que alerta del risc de desigualtat que implica i demana estar alerta i aprofitar aquesta finestra d’oportunitat per assegurar-nos que aquestes transformacions ens portin a una nova era de bona feina i una millor qualitat de vida per a tothom. El 50% dels empresaris acceleraran l'automatització de la feina i més del 80% ampliaran la digitalització dels processos de treball, segons una enquesta a 300 empreses de tot el món, amb un total de vuit milions de treballadors, que ha fet El Fòrum Econòmic Mundial, Calcula que l'automatització destruirà 85 milions de llocs de treball, sobretot manuals o repetitius, cosa que afecta, per exemple, treballadors de fàbriques de muntatge, però també tasques d'introducció de dades, comptabilitat i administració, Però, en paral·lel, també calculen que de la nova realitat en sorgiran més de 97 milions de llocs de treball, vinculats a la intel·ligència artificial i la creació de contingut, la cura de les persones o l'economia verda. Caldrà doncs aprendre noves habilitats per continuar fent la nostra feina o una de nova. Aquest escenari ens porta a un nou àmbit en el futur de les pensions, la presència dels robots al mercat de treball, ja fa temps que els grups polítics es plantegen la possibilitat que les màquines paguin un impost similar a les aportacions a la Seguretat Social, i que ajudaria a pagar les jubilacions.