2020: Un any perdut al sector de les bodes

És molt maco casar-se, organitzar la nostra boda... però el sector nupcial és sun dels que ho està passant molt malament a causa de la pandèmia. I és que des del mes de març la facturació del sector de les bodes ha caigut un 85%. El Pep Minguell és president de l'Associació d'Empreses d'Esdeveniments i Casaments de Catalunya. Ell ens confirma que estan davant una situació molt complicada: "La xifra que has donat és certa. Una caiguda de facturació del 85% aquest any, i afrontar un panorama ple d'incertessa de cara al futur. No sabem què passarà. Aquest 85% de caiguda ve perquè totes aquestes bodes s'han traslladat a l'any 2021, i hi ha més de 10.000 que s'han traslladat al 2022. I estem parlant d'una caiguda d'esdeveniments nacionals d'entre el 80 i el 90%, però si parlem d'esdeveniments internacionals la caiguda ha sigut del 100%, donada la impossibilitat de fer els viatges. En aquest moment davant la incertessa tot el que teníem per fer al 2021, molts nuvis ens demanen que ho passem al 2022. Podem dir que el 2020 al sector nupcial és un any perdut. Un 10% de les bodes s'estan anul.lant. La resta s'estan desplaçant al 2021, tot i que davant de les darreres restriccions i el pànic a rebrots, alguns nuvis ens estan trucant per ajornar-les al 2022. " Malgrat tot hi ha persones que han decidit casar-se aquest 2020, amb totes les mesures de seguretat, obviament: "Nosaltres hem estat sempre en contacte amb els deparatments tècnics i la conselleria de Salut, i hem fet tota una sèrie de mesures adicionals, que fan que els nuvis, els convidats i també els treballadors que formen part de la boda puguin sentir-se totalment segurs. Així que si, hi ha gent que s'ha casat al 2020, i tant debò fossin més persones les que decidissin fer-ho"