Al 2019 van haver a Catalunya 229 casos de "Llegat Solidari"

Avui volem parlar sobre els llegat solidaris. I és que gairabé 60 milions d'euros és la xifra que contenen 229 llegats solidaris, és a dir, llegar a favor d'entitats benèfiques, ja siguin vinculades a l'esglèsia, o a altres ONG. Parlem dels llegats solidaris amb José Alberto Marí que és el vice degà del col.legi de notaris de Catalunya. Ell ens explica que "un llegat solidari és una disposició testamentària que fa una persona a favor d'una entitat benèfica. És a dir, deixar l'herència a aquestes entitats. Ja sigui tota l'herència o, el més freqüent, part de l'herència". Però... és habitual deixar aquests llegarts solidaris ?. El José Alberto ens diu que "A Catalunya es fan molts llegats solidaris, comparat amb la resta d'Espanya aquí fem més, tot i que encara no arribem a nivells molt alts. En tot el 2019 es van fer 229 llegats solidaris. Però és una cosa que va creixent. Cal recordar que els testaments es poden canviar totes les vegades que es vulgui, el que consta és l'últim. A més no és gens complicat fer-ho. Igual que tu pots anomenar beneficiaris de la teva herència a la teva família, els teus fills, etc... doncs dius que vols deixar una quantitat a determinada associació, ONG o entitat... i nosaltres, els notaris, fem que així consti. Tu pots deixar 100 euros, 500 euros, o la quantitat que vulguis, i té el mateix efecte que si ho deixes a la teva família. Hi ha gent que potser no té família i diu que ho vol deixar tot a l'Hospital de Sant Pau, o un altre cas en que una persona pot deixar, per exemple, 1000 euros, a l'Hospital de Sant Pau". És ben coneguda la història de Pau Gil, una persona molt adinerada que a finals del segle XIX va deixar la meitat de la seva fortuna a l'Hospital de Sant Pau, i gràcies a aquesta herència avui existeix aquest hospital. Aquest és un cas emblemàtic de llegat solidari.