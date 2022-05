150 càmeres per la Guàrdia Urbana de Barcelona

La Guàrdia Urbana de Barcelona començarà a documentar els actes més perillosos als carrers de la ciutat a partir del dimecres 11 de maig. L'agència va desplegar les primeres 43 d'un total de 150 càmeres unipersonals adquirides l'estiu del 2021. A partir d'aquesta setmana, els responsables del districte de Ciutat Vella, responsables d'ordre públic i trànsit, portaran els aparells per garantir la "seguretat jurídica" als agents i ciutadans. Recordem que la Guàrdia Urbana va posar en marxa un projecte pilot l'estiu del 2019 amb una desena de càmeres. Després d'aquest període de prova, va demostrar ser una bona eina i va aconseguir 150 càmeres. Per saber com funcionen aquestes càmeres parlarem amb el portaveu del CSIF GUB, Eugenio Zambrano.



- Semblen poques càmeres per tants agents.



Correcte, en l'actualitat som una plantilla de 3188 agents i 150 càmeres s'allunya molt de les necessitats del cos per poder treballar amb les garanties que exigim. La policia i altres sindicats, som els que més desitgem portar aquestes càmeres per diferents motius, un d'ells per la nostra seguretat jurídica i la del ciutadà, no tenim res a amagar i volem que totes les intervencions siguin gravades, siguin hostils o no. L'ajuntament ha dit que l'ús d'aquestes càmeres són per la mala pràctica policial, ens sembla una falta de respecte i ens deixa en molt mal lloc de cara al ciutadà.



- En quin moment es faran servir?

La majoria de les càmeres són pels caps que normalment estan al despatx, no sé com ho faran quan es necessitin per una situació, no podrem congelar la intervenció per esperar que arribin els de les càmeres. Necessitem portar una càmera tots els policies, tot plegat és una gran hipocresia, aquest govern està venent política ficció, venen titulars que tirem per terra perquè és una gran mentida. Es necessiten més béns materials per poder treballar com són els esprais de defensa individual, que ara mateix no en tenim.