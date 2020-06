El 12.5% dels pares reconeixen haver pegat als seus fills durant el confinament

La Susanna Capell és la responsable de programa d'acció Social a Catalunya de Save de The Children. Una enquesta de Save The Children diu que el 12.5% dels pares ha reconegut haver pegat als seus fills durant el confinament: "Sí, aquestes són les dades que ens arriben, i eralment preocupants. El que ha passat és que els factors de risc han augmentat, com pot ser l'stress, l'ansietat, l'inestabilitat laboral, la preocupació econòmica... són factors negatius que afecten emocionalment. I també els factors de protecció com la xarxa comunitària, els casals, no s'han pogut realitzar. Tot això ha fet que augmentin els casos de maltractament infantil. Nosaltres, a Save The Childre, tenim una línea telefònica on fem acompanyament a les famílies en diferents aspectes: alimentació, educació emocional... però les trucades de maltractament estan derivades a telèfons de la Generalitat de Catalunya i des d'allà és fa tot el seguiment dels casos. El que hem fet és reforçar el programa "al teu costat". És un programa que ja veníem fent de forma presencial, en una setmana li vam donar la volta i el vam traspassar en format digital. Seguim fent tota la tasca d'acompanyament i de reforç educatiu, donem suport psico terapéutic, molt important en aquest moment. I també hem obert beques econòmiques, amb diners en efectiu perquè les famílies puguin complimentar alguns pagaments". Aquest telèfon del que parla la Susanna es pot trobar a la pàgina web de Save The Children, i allà també està tota la informació sobre aquests cursos i totes les ajudes que ofereiexen els professionals de Save The Children".