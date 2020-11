Avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra, hem parlat amb el president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, Gerard Esteve. El sector esportiu convoca una concentració avui dimecres 11 de novembre a les 13 h a la Plaça Sant Jaume de Barcelona per reivindicar que l’Esport és un SERVEI ESSENCIAL i forma part de la solució per lluitar contra el coronavirus. Federacions, clubs, empreses, gestors d’instal·lacions, l’esport universitari i els col·legis professionals fan una crida a concentrar-se en una acció en la qual es llegirà un manifest per reivindicar que l’esport incideix directament en la millora de la salut, en l’educació i la formació, en la inclusió social. El sector té un pes econòmic en el PIB català del 2,1%. L’impacte de la pandèmia està sent demolidor i posa en perill d’extinció moltes entitats. A més, l’esport a Catalunya és segur, ho demostren les baixes xifres de contagis (només el 0,28% a tot l’estat), i s’està privant a la població d’accedir a la salut, doncs l’activitat física repercuteix directament en tenir un sistema immunològic més fort davant malalties com la COVID-19. Aquest i altres temes pròxims pots sentir-los cada dia de 12.20 a 13 hores a 'Herrera a Cope Catalunya i Andorra'. Les històries més humanes que succeeixen a Catalunya són ampliades amb les veus dels seus protagonistes en les franges locals de la Cadena COPE a Catalunya. Si el teu horari d'escoltar ràdio és a partir de les 13 i fins a les 14 hores no et perdis 'Migdia Cope Catalunya i Andorra'.Un temps de ràdio en directe amb les millors entrevistes musicals dels artistes que triomfen o els escriptors que presenten les seves últimes novetats literàries. No mancada mai la ultima hora informativa comptada de manera àgil i ràpida .Un avanç de les notícies esportives que s'ampliaran a les 15.05 hores en 'Esports COPE' o el temps i la mobilitat en les carreteres catalanes. Recorda, de 12.20 a 14 hores, escolta COPE Catalunya i Andorra.