100.000 gossos poden deixar de ser considerats perillosos

El Govern d'Espanya s'ha proposat eliminar la llista de gossos potencialment perillosos amb una modificació de la llei sobre aquests animals domèstics. La reforma, que l'Executiu espera presentar al maig, canviaria el sistema d'aquesta llista per una avaluació del comportament de cada can de manera individual.

L'objectiu de la nova norma seria "evitar els prejudicis injustos per la raça concreta amb la qual ha nascut" el gos, No obstant això, es desconeix de moment com es desenvoluparia aquest mecanisme de validació del comportament de cada exemplar. Parlarem amb el senyor Ramon Sedó president del col·legi de veterinaris de Girona.

-Aquest canvi legislatiu que contindrà?

Encara és un projecte de llei i el que volem és modificar aquesta llei per no estigmatitzar unes determinades races de gossos.El que es pretén és passat una llista de races potencialment perilloses a una llista de comportaments potencialment perillosos. Passa a ser important les característiques del gos i això comporta una complicació afegida perquè en primer lloc qui farà aquesta llista i qui ha de determinar quins són aquests comportaments que consideren potencialment perillosos i també qui revisa aquesta llista davant d'un animal que es considera perillós, ets tu el que ha d'anar a comprovar aquest comportament.

Quan arribem al punt on realment ja sabem el perquè aquell gos és potencialment perillós, què hem de fer amb aquell gos? L'ensinistrem perquè es modifiqui el seu comportament?, i si no es pot? El sacrifiquem? Tampoc. Llavors que fem amb ell? Em costa pensar que aquesta nova llei solucionarà les coses.

-Està justificat el fet de proposar aquest canvi legislatiu?

No és que ho fos, aquesta llei passava a Catalunya i ara la Generalitat afegeix a llista noves races de gossos potencialment perillosos.