Quines són les claus de persones i empreses per tenir èxit en el teletreball?

El teletreball és una d'aquelles paraules que ha vingut de la mà de la pandèmia i amb el pas dels mesos ha anat agafant molta força en les empreses. Què passarà quan finalitzi la pandèmia? Tot apunta que es quedarà un format híbrid. Parlarem amb el Manel Fernández Jaria, professor d'economia i empresa de la UOC.

-Realment anem cap aquest format híbrid després de la pandèmia?

Està quedant bastant clar que quedarà un format híbrid, un format remot i un format presencial. Quan es produeixen canvis mai són uniformes i hi ha empreses que ràpidament adopten el canvi en el seu funcionament, però d'altres empreses es mantenen amb les seves estructures més clàssiques, no obstant això considero que moltes empreses optaran per aquest model híbrid que permet que la gent treballi alguns dies a casa i alguns dies presencials.

-Per on hauria de començar qualsevol organització per implementar aquest format híbrid de teletreball?

Cal fer un abordatge en dos nivells, un a escala de directius i responsables i l'altra a escala de persones i equips, és a dir, definir els equips i sobretot concretar que esperes de cadascun. A partir d'aquí les organitzacions han de proporcionar una tecnologia que ja no és d'emergència sinó que la persona que teletreballa ha de disposar d'uns mitjans tècnics i a més a més tota la capacitació per poder-los utilitzar de manera eficient què es pot fer a través d'una formació personalitzada. Un altre aspecte que és molt important és saber treballar en el teletreball, és a dir, les organitzacions han de monitorar i acompanyar a la gent perquè pugui ser ultra productiva.

-Quina mentalitat ha de tenir un treballador per no ofegar-se en el teletreball?

A vegades és difícil saber separar, sobretot perquè és un canvi d'hàbits i estem molt acostumats a fiar-nos dels nostres hàbits per funcionar en el nostre dia a dia, però crec que la primera idea és pensar en el canvi de rutina i a partir d'aquí és quan tu estableixes una nova rutina, és important saber que quan tanques la teva jornada del teletreball tens planificar el què faràs a la teva jornada de l'endemà.