www.telecomunicat.cat: Un web per ajudar als malalts a comunicar-se amb les seves famílies

Avui us volem parlar d'una campanya extraordinària que està portant a terme la Societat Catalana de Tecnologia, que pretén recollir telèfons mòbils, tauletes, per fer-los arribar als malalts que estan als hospitals per tal que puguin comunicar-se amb familiar i amics. La Presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia és la Núria Salà, que ens ho ha volgut explicar a "Migdia Cope Catalunya i Andorra: "Aquesta campanya va començar fa poc més d'una setmana. A hores d'ara hem recollit uns 150 dispositius i hem aconseguit el suport de Fibracat, que és una empresa de telefonia móbil catalana, que ens ha ofert proporcionar-nos "sims" per tal que aquests dispositius recollits, als quals donarem una segona vida, puguin tenir connexió wifi. També hem aconseguit el suport d'enginyers sense fronteres, que ens poden proporcionar routers de campanya per garantir la connexió d'aquests dispositius en entitats i hospitals que no tinguin. També ens ajuden entitats d'enginyeria que ens han fet el dissenyi del suport de braços articulats a partir d'una làmpara d'Ikea, també ens ha ajudat "Glovo", que ens dona mobilitat en un moment de confinament... la solidaritat de molta gent ens ha sorprés molt. Aquesta pandèmia està fent que surti la part bona de moltes persones. Molts contactes amb els que estem treballant són gent amb la que ja teníem contacte abans, però ara ens estan ajudant en moltes coses. Moltes marques i entitats estan col.laborant".

tots aquests telèfons i tauletes van a parar a diferents hospitals de Catalunya: "Ara els estem acabant d'adaptar. Hi ha tot un protocol a seguir. Primer hem de recollir dispositius. Ja tenim uns quants recollits, però volem fer una crida a la ciutadania a que entri a www.telecomunicat.cat i allà trobaran un formulari per tal que si algú vol fer una donació d'algun dispositiu, ho pugui fer. I posteriorment donarem tots aquests aparells a hospitals i centres sanitaris de tot Catalunya per facilitar la comunicació dels malalts amb les seves famílies"