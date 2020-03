Unió de Pagesos fa una crida a estudiants i persones a l'atur a que treballin a la campanya de la fruita

Avui volem parlar amb Unió de Pagesos perquè ha fet una crida a estudiants i persones que s'hagin quedat sense feina, degut a tota la crisi per la que estem passant, per tal que puguin treballar a la propera campanya agrària.

El Jaume Pedrós és responsable de temporers d'Unió de Pagesos: "Ara mateix estic treballant la terra, sí. Jo treballo cultivant fruiters, cereal... una mica de tot".

"Nosaltres fem una crida a estudiants, a persones a l'atur, per tal que vinguin a Lleida, a la campanya de la fruita. Amb el tancament de fronteres hi ha gent que venia de Colòmbia, o de païssos de l'est, que no podran venir. També hi havia gent que venia d'altres parts d'Espanya que també ho tindran difícil per venir".

Li hem preguntat al Jaume que ens doni més dades sobre aquesta propera campanya agrària: "La campanya començarà en uns 10 dies. Primer d'una forma més fluixa, però d'aquí un mes comença el més fort i dura fins al setembre. El que s'ha de fer és cullir la fruita dels arbres. Això s'havia fet molts anys amb estudiants, ara cada vegada hi ha menys. És una feina bonica, estas en contacte amb la natura, perquè molta gent es pensa que la fruita surt d'una caixa".

Sobre els requisits que s'han de tenir per fer aquesta feina, el Jaume ens diu que "tothom ho pot aprendre. S'ha de tenir una mica de tècnica, s'ha de fer bé, però sempre es fa un ensenyament a l'inici. Si és dur ? Doncs s'ha de treballar al camp, hi ha moments que fa més calor, però la gent porta segles fent-lo i ningú s'ha mort per fer aquesta feina."