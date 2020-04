Una empresa catalana crea una màquina per desinfectar i reutilitzar mascaretes

I avui a "Migdia Cope Catalunya i Andorra" contínuem parlant d'un dels productes més demandats en aquests dies de confinament: les mascaretes, que s'han fet indispensables durant aquesta pandèmia. Aquest ús ha fet que es faci important reutilitzar les mascaretes en moltes ocasions. Hi ha una empresa, situada al Bages, que es diu E.Vila Projects. Són especialistes en aeronàutica, i han aconseguit desinfectar i reutilitzar aquesta mascareta que ja hem fet servir. Han creat una màquina que desinfecta la mascareta perque es pugui tornar a utilitzar. Parlem amb la Eugènia Vila, la directora general d'E.Vila Projects. "Nosaltres som una empresa d'enginyeria que portem des del l'any 1993 esforçant-nos en aplicar la tecnologia infraroja i ultravioleta. Això és precissament el que reprodueix l'espectre solar. El sol té la banda d'infraroig i la banda d'ultravioleta. Aquesta última es pot dividir en la A, la B, que són les beneficioses per l'ésser humà, i també la C. La C és la que ens filtra la capa d'ozó, i seria dolenta per la persona, faria mal a la pell i als ulls. Justament nosaltres concentrant aquesta banda C ultravioleta és la que fem servir per desactivar la cadena d'ADN de virus i bacteris, i impedim que es reprodueixin. Nosaltres veient l'escassetat que hi havia de mascaretes vam pensar com podríem ajudar a combatre aquesta pandèmia, i vam aplicar aquestes dues tecnologies, i el resultat ha estat espectacular. Ja tenim fetes les analítiquies microbiológiques i els resultats són molt bons. Mai ningú havia combinat aquestes tecnologies, és un producte totalment pioner, ja el tenim desenvolupat, hem entregat vàries màquines a diversos hospitals. El funcionament és molt senzill"