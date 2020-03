És saludable fer humor sobre el Coronavirus?

Aquests dies a través de les xarxes socials tothom està pendent de vídeos, acudits... s'está fent molt humor al voltant del coronavirus. Algú podria pensar si es saludable riure's del Coronavirus, una pandèmia que està afectant a tot el planeta. La pregunta la volem traslladar al Ferran Alueza, que és professor de ciències de la informació de la Universitat Oberta de Catalunya.

"Els psicòlegs ens expliquen que riure és saludable, que ens ajuda a afrontar el dia a dia amb més ànims i amb més valentia. El que passa és que quan parlem de xarxes socials, que avui dia és la via per la qual rebem bona part de la informació, llavors no s'hi val tot. L'humor està molt bé, ens pot ajudar, és una eina per tirar endavant, però ens hauríem de marcar límits, perquè estem parlant d'un tema molt greu que li està costant la vida a moltes persones".

Però... on estarien els límits en aquest cas, li preguntem al Ferran: "Jo tinc molt clar que existeix una línea vermella, que estaria marcada pel respecte a tothom, després pel bon gust, i per últim, però també molt important, la empatia cap a les persones que estan patint les conseqüències més dramàtiques de la pandèmia".

"Jo crec que no podem perdre de vista l'evolució que ha patit tot el fenòmen del Coronavirus. Quan va començar era una cosa que ens quedava molt lluny, que estava molt focalitzada a la Xina, i en aquest context moltes de les persones que ens dediquem a la comunicació vam intentar no caure en l'alarmisme, intentar combatre la desinformació. Al principi això era el que tocava, però la situació ha canviat molt, ara ja tenim al Coronavirus aquí, està tenint unes conseqüències dramàtiques, i potser l'humor en un primer moment podia ajudar a combatre l'alarmisme, però en el context actual l'humor a vegades esta fora de lloc. Però també vull diferenciar l'humor vinculat a la situació tan diferent que estem vivint aquests dies, al estar confinats a casa, i sobre això és pot fer molt humor, però un altre cosa es fer humor sobre la malaltia, la pandèmia, on crec que hi ha molt poc marge per l'humor"