Un nou conte digital explica als nens què és el coronavirus i altres virus i com gestionar les emocions

L'editorial Sentir ha publicat l'obra digital 'Rosa contra el virus. Conte per explicar el Coronavirus i altres virus possibles' de Mercè Bermejo, directora de Sentir, amb col·laboració amb el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.

L'obra va dirigida a nens i nenes entre 4 i 10 anys i té com a objectiu explicar als més petits, acompanyats dels pares, de la forma més senzilla i clara, què és un virus i ajudar-lo a gestionar les seves emocions. Al final del conte, hi ha un apartat de recomanacions per adults adaptades als nens que l'editorial espera que "sigui d'ajuda tant per els més petits com també per a les famílies, professionals i a tothom que li pugui ser d’utilitat". El conte és gratuït, i es pot descarregar al web de Sentir.

El llibre 'Rosa contra el virus. Conte per explicar el Coronavirus i altres virus possibles' dona una gran importància a la prevenció de la malaltia a través de mesures d'higiene i reduint situacions d’alarma que afecten als menors.

La versió castellana publicada divendres, ha arribat ja a més de 100.000 persones i ja els han demanat la traducció a l’anglès, l’italià i el polonès.

Mercè Bermejo és psicopedagoga i autora del llibre "Vèiem que era molt necessari un conte així per a tirar una mà a explicar als nens que és el que està ocorrent" explica "és un conte preciós, pedagògic, lúdic, en el qual el nen va acompanyant a la Rosa per diferents aventures on s'explica què és un virus" ens diu "al final hi ha també jocs i una adreça de correu electrònic perquè els petits puguin enviar els seus correus a la Rosa, un correu que ja rep més de 100 mails al dia".