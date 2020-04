Avui a Migdia a COPE Catalunya i Andorra hem parlat d'aquests temes:

-La Diputació de Barcelona ha posat en marxa més de 26 plans contra el coronavirus.

Hem parlat amb Núria Marín, presidenta de la Diputació de Barcelona i alcaldessa de L'Hospitalet de Llobregat “pretenem sempre ajudar als municipis, hem pres la iniciativa en la protecció de ciutadans, però es tracta de sumar, després si hi ha alguna administració que no ha fet bé el seu treball ja s'analitzarà” explica “la teleassistència a augmentat, les persones més vulnerables necessiten una especial atenció i hem reforçat el servei per a atendre a tots els municipis de Barcelona”. conclou Marín.

-Aquest any celebrarem Sant Jordi el 23 de juliol.

S'apropa el 23 d'abril, un dels dies més senyaltas i més macos del calendari. El dia de Sant Jordi, el dia del patró de Catalunya, el dia del llibre i de la rosa. Però aquest any, degut a la crisi provocada per la pandèmia del Coronavirus, tot sembla indicar que no podrem gaudir dels carrers plens de parades de llibres i de roses per tot arreu. Tot i això sembla que la festa es celebrarà, això si, amb un parell de mesos de retard. Per parlar del tema hem volgut conversar amb el Joan Guillem, que és president del Gremi de Floristes de Catalunya. Ell ens diu que "el dia del llibre i la rosa al carrer el celebrarem el 23 de juliol. Espero que poguem passejar pels carrers, sempre atenent a les recomanacions sanitàries que hi hagi vigents aquell dia, però estic segur que tindrem una bona diada.

-Els tallers de cotxes només poden reparar aquells vehicles que siguin de treballadors essencials.

Aquesta setmana molta gent ha tornat als seus llocs de treball. Dilluns i dimarts van ser molts els catalans que van utilitzar transport públic. També molts altres van optar per fer servir el seu cotxe particular, que, a vegades, degut a les moltes setmanes en que no s'ha utilitzat, pot presentar algun problema. Què passa si necessitem un taller de reparació ? El Celso Besolí és el president del Gremi de Tallers de Barcelona, i a ell li hem volgut traslladar aquesta pregunta: "Els tallers estan autoritzats per obrir, i garantir la mobilitat i poguer reparar les incidències

-Antoni Gómez, odontòleg: "Els dentistes no tenim material de protecció".

Avui volem parlar de la nostra salut bucal. Per fer-ho saludem al Doctor Antoni Gómez, que és president del Col.legi oficial de Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya. Des del Col.legi s'ha fet una denúncia de la situació actual que estan patint els odontòlegs. Primer van haver de tancar les clíniques, després un altre decret els va fer obrir-les per tractar situacions d'emergència: "Ara mateix han quedat suspeses les activitats de tractaments normals. Només es poden atendre urgències. Sí és cert que la gran majoria de clíniques han tancat perquè s'han fet molts ERTOS. A més ens falta material de protecció, com mascaretes, etc... Moltes clíniques dentals el que estan fent és tractar aquestes urgències de manera telemàtica. Enviem receptes a distància, etc... però s'intenta evitar el màxim possible veure presencialment a un pacient".

-Els Mossos d'Esquadra alerten d'un augment dels delictes dels pedòfils.

El confinament que tots estem patint a causa de la crisi del Coronavirus fa que tothom, tant nens com adults, passem moltes hores, segurament masses hores, davant la pantalla d'un ordinador. Per això els Mossos d'Esquadra han alertat d'un augment d'activitat dels pederastes en xarxes socials, especialment a la xarxa Tik Tok. Aviu volem parlar amb el Guillem Goset és Caporal de la Unitat Central de Proximitat i Atenció al ciutadà de Mossos d'Esquadra. Ells ens vol transmetre un missatge important: "Estem barrejant infància amb delictes sexuals, i és una barreja molt sensible. És important no alarmar més enllà del que sigui necessari.