Avui a Migdia a COPE Catalunya i Andorra hem parlat d'aquests temes:

-El Gremi de Carnissers, satisfets amb les vendes d'aquesta Setmana Santa.

El Ministeri d'Agricultura Pesca i Alimentació ha fet una crida a les famílies per incrementar durant el confinament el consum de carn de xai, formatges i peix fresc. El seu mercat s'ha vist molt limitat pel tancament dels restaurants. Avui volem parlar amb un carnisser que és també membre de la junta del Gremi de Xarcuters, Carnissers i Aviram de Barcelona i comarques, l'Antoni Gálvez. "Doncs no estic del tot d'acord amb el Ministeri, però si que és cert que la venda de molts ganaders ha pogut baixar, però a les botigues hem fet tot el possible per mantenir les vendes i la veritat és que en aquesta Pasqua podem estar contents respecte a les vendes. El xai s'ha venut bé a Catalunya durant aquesta Setmana Santa, al menys per les dades que tenim.

-Els psicòlegs avisen que els sentiments de por i angoixa durant el confinament són normals.

En aquests dies de confinament moltes persones estan tenint sentiments que no són habituals, com podria ser tristessa, por... els psicòlegs diuen que això és normal i que no ens hem d'espantar, ja que estem vivint una situació molt greu i feia moltes dècades que no patíem res similar a nivell col.lectiu. Però això s'ha de tractar, ja que aquests sentiments podrien derivar en transtorns més greus. Óscar Pino és psicòleg i és vocal del Col.legi de Psicòlegia de Catalunya, i ha volgut parlar-nos del tema a "Migdia Cope Catalunya i Andorra".

-Una empresa catalana crea una màquina per desinfectar i reutilitzar mascaretes.

I avui a "Migdia Cope Catalunya i Andorra" contínuem parlant d'un dels productes més demandats en aquests dies de confinament: les mascaretes, que s'han fet indispensables durant aquesta pandèmia. Aquest ús ha fet que es faci important reutilitzar les mascaretes en moltes ocasions. Hi ha una empresa, situada al Bages, que es diu E.Vila Projects. Són especialistes en aeronàutica, i han aconseguit desinfectar i reutilitzar aquesta mascareta que ja hem fet servir. Han creat una màquina que desinfecta la mascareta perque es pugui tornar a utilitzar. Parlem amb la Eugènia Vila, la directora general d'E.Vila Projects. "Nosaltres som una empresa d'enginyeria que portem des del l'any 1993 esforçant-nos en aplicar la tecnologia infraroja i ultravioleta. Això és precissament el que reprodueix l'espectre solar.

-Antoni Poveda, president de l'AMB: "No s'ha fet una bona distribució de les mascaretes".

L'Àrea Metropolina de Barcelona ha reclamat a la Generalitat de Catalunya millorar els criteris de repartiment de mascaretes pels usuaris del transport públic, a la vegada que l'Àrea Metropolitana ha activat ja la campanya "Mou-te de manera segura". Avui hem volgut parlar amb l'Antoni Poveda, que és el vice president de mobilitat, transport i sostenibilitat de l'AMB: "Aquí a Catalunya el que passa és que de res fem polèmica. Ahir vam veure com es repartien mascaretes a Madrid sense cap problema. Ahir vam veure al conseller Buch que va donar una roda de premsa i es va passar tota l'estona criticant que el número de mascaretes era 1.714.000.