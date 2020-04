Avui a Migdia a COPE Catalunya i Andorra, hem parlat d'aquests temes:

-Com estalviar gas durant el confinament per coronavirus?.

A Migdia COPE Catalunya i Andorra hem parlat amb Lluís Moré Cap de l 'àrea de eficacia energética del Institut Català de Energía. "la gran majoria d'electrodomèstics avui en dia tenen programes eco, la clau està en un bon manteniment i omplir, per exemple, la rentadora" quant a la llum "tenir il·luminació LED, i si no és necessari no usar la llum elèctrica. La millor energia és la que no es consumeix" ens explica “els aparells de gas han d'usar-se per al que serveixen, res d'usar canonades o altres per a penjar, per exemple, la roba” i quant a l'estalvi ens ha donat senzills consells.

-Impresionante éxito de la versión de Cadena100 de "Resistiré".

"Resistiré", la canción del Dúo Dinámico sigue consagrándose día tras día como himno oficial contra la pandemia del Covid-19. Y es que las búsquedas de la canción original del Dúo Dinámico en plataformas como Spotify han llegado a multiplicarse por cinco. Y ahora llega "Resistiré Cadena 100", un proyecto coordinador por Cadena100 y con la colaboración de muchos artistas. Hoy hablamos con los más madrugadores de Cadena100, con Mar Amate y con Javi Nieves: "Hemos conseguido reunir a más de 50 artistas entre músicas y cantantes. La idea es de Jordi, un compañero nuestro que se dio cuenta que esta canción iba a pegar fuerte estos días, que era la mejor canción para unir a las mejores voces de nuestro país, la más potentes, para que nos llenen de forma, de energía. Y fíjate que en sólo cinco días se ha dado forma a un clásico del Dúo Dinámico, totalmente revitalizados".

-"Dales un aplauso", la iniciativa solidària de la Federació de Càmpings del Mediterrani.

"Dales un aplauso" és una iniciativa solidària de la que avui hem volgut parlar a Migdia Cope Catalunya i Andorra. Neix de la Confederació de Càmpings del Mediterrani. Àngels Ferrer és la presidenta de Càmpings del Mediterrani, i ens ha volgut explicar en què consisteix aquesta iniciativa: "Dales un aplauso es una campanya solidària en la que participen les confederacions de càmpings de Girona, de Lleida, de Tarragona, CAstelló, València i Alacant. La finalitat és fer una aportació solidària, ajudar danvat la crisi sanitària que estem vivint en aquests moments. Els protagonistes avui dia són el personal sanitari. Vam estar pensant com podria el nostre sector ajudar i agrair tota la gent que està lluitant contra el Coronavirus.

-2 d'abril: Dia Internacional de l'Autisme.

La Neus Pallerol és la presidenta de la Federació Catalana de l'Autisme. A Migdia Cope Catalunya i Andorra hem volgut parlar sobre aquesta malaltia en el dia internacional de l'autisme. Aquests dies de confinament són complicats per tothom, però com és pels nens que són autistes? "Doncs clar, és molt dur. Tant per nens com per adults amb autisme. Els autistes estan confinats, com tothom. Els centres de dia no funcionen i han d'estar a casa."

-3D Activistes: Una iniciativa per imprimir materia de protecció en impressores 3D.

Els moments de crisi són també aquells en els que la ciutadania dona el millor de sí mateixa. I en aquests dies estan sorgint moltes iniciatives solidàries de les que ens encanta fer-nos ressò a Migdia a Cope Catalunya i Andorra. Avui volem parlar de "3D Activistas", i per fer-ho hem convidat a la Blanca Vallés, que ens explica de què tracta aquesta iniciativa: "Tot va sorgir quan ens vam adonar que els sanitaris s'estaven quedant sense material de protecció contra el Coronavirus, i vam pensar que havíem d'ajudar. L'objectiu era posar en marxa totes les impresores 3D que trobèssim a la zona de Tarragona i començar a imprimir protectors. Ja tenim més de 300 "makers" a tota la província de Tarragona i hem aconseguit fer més de 3000 viseres.