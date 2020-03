Avui a Migdia a COPE Catalunya i Andorra hem parlat d'aquests temes:

-Els Fisioterapeutes de Catalunya ens aconsellen mantenir l'activitat física des de casa.

El Col.legi de Fisioterapeutes de Catalunya han impulsat un decàleg de consells per tal de mantenir l'activitat física durant el confinament. Ramon Aiguader és el degà del col.legi de Fisioterapeutes de Catalunya i ha volgut passar pels micròfons de "Migdia Cope Catalunya i Andorra" per explicar-nos la situació: "Nosaltres sempre diem que la millor postura és aquella que no mantenim gaire estona. Per tant, ara que estem en una situació de confinament, està clar que ens estem movent molt menys. A vegades es pot pensar que el moviment només es pot fer a l'exterior, però hi ha moltes maneres de moure el cos de forma senzilla sense sortir de casa. El sedentarisme no és només estar al sofà. Estar tancat a casa puc adoptar un posicionament actiu que ens ajudi.

-La cárcel Brians 2 tiene el primer caso de Coronavirus en una prisión catalana.

Hoy queremos poner el foco en las cárceles catalanas. Y es que ya se ha producido el primer caso de Coronavirus en un recinto penitenciario en Cataluña, concretamente en la prisión de Brians 2. Para hablar de este tema desde "Migdia Cope Catalunya i Andorra" queremos saludar a Alberto Gómez, que es portavoz del Sindicato de Funcionarios de Prisiones. ADemás Alberto trabaja en Brians 2 y nos cuenta que "hace unos 20 días se confirmó el positivo de un interno. El equipo médico del centro actuó rápidamente para aislar al resto de internos. Se confinó el módulo.

-Las ventas de tabaco se reducen considerablemente durante el confinamiento.

Hoy queremos hablar con los responsables de un sector cuyos establecimientos continuan abiertos, pese al estado de alarma en el que nos encontramos: Los estancos. Hoy ha pasado por "Migdia a Cope Catalunya i Andorra" Juan Lorenzo Martín, que es miembro de la Junta Directiva del Gremio de Estanqueros de Barcelona.

Lo primero que le queremos preguntar es si han notado un aumento en las ventas de tabaco durante estos días, alguna noticia decía que podían haberse llegado a quintuplicar las ventas debido al confinamiento: "Fue cierto sólo durante un día.

-Crida a les persones no celíaques a que no comprin aliments sense glúten.

Les persones celíaques estan demanant a la resta de la població que, en aquests dies de confinament, no facin servir aliment per a celíacs, ja que ells no els necessiten i molts celíacs s'estan trobant que cada cop els és més difícil trobar productes aptes per a celíacs als prestatges dels supermercats. La Irene Puig és portaveu de l'Associació Celíacs de Catalunya i ha volgut passar pels micròfons de "Migdia Cope Catalunya i Andorra" per a parlar d'aquesta problemàtica.

"Hem rebut algunes queixes dels nostres socis explicant-nos aquesta situació: Que els està costant molt més de l'habitual trobar productes sense glúten. M'agradaria dir que hi ha gent que pensa que menjar sense glúten és més sa, i això és una creença totalment falsa.