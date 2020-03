Avui a Migdia a COPE Catalunya i Andorra hem tractat aquests temes, entre d'altres.

-Restauradors demanaran no pagar el lloguer mentre duri l'estat d'alarma.

El Gremi de Restauració de Barcelona ha posat a disposició del sector un model de carta que els restauradors faran arribar als propietaris dels seus respectius locals durant les properes hores on es demana que no s’exigeixi el pagament del lloguer mensual mentre els establiments hagin d’estar obligatòriament tancats al públic. La carta es refereix a la clàusula rebus sic stantibus (que ja es va al·legar durant la crisi econòmica de 2008), la qual permet interrompre temporalment les obligacions entre arrendador i arrendatari si es produeix una situació sobrevinguda radicalment imprevisible que impedeix de manera significativa complir amb allò que s’havia acordat. El Gremi entén que es compleixen aquests requisits ja que l’aprofitament del local arrendat per desenvolupar-hi una activitat de restauració (que constitueix la finalitat principal del contracte) es troba prohibit des del passat 14 de març.

El tancament forçós ha obligat els restauradors a posar en quarantena el negoci a l’espera que se superi la situació d’emergència sanitària que estem patint. És evident que l’empresa no pot seguir pagant (nòmines, lloguers, impostos, etc.) si ha deixat de facturar. En el cas de la plantilla, els restauradors han optat majoritàriament per tramitar un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) per causa de força major. Això ha evitat que d’entrada es recorri a l’acomiadament col·lectiu.

-"Klaus" una bona forma de distreure a la mainada.

Víctor Esquirol, crític de cinema d'Altres Cinemes Europa, ens recorda tres pel·lícules per a entretenir als més petits , i als no tan petits, durant aquests dies de confinament.

A la plataforma Netflix trobem "Klaus"

Una peli espanyola que va ser candidata a l'Òscar com a millor pel.lícula d'animació. Jesper és carter. Com era el pitjor estudiant de l'acadèmia postal, li destinen a un gèlid lloc més enllà del Cercle Polar Àrtic. Els seus habitants mai envien cartes, de manera que Jesper està a punt de rendir-se, fins que troba a Klaus. Un fabricant de joguines que viu aïllat en una cabanya repleta de joguines fetes a mà. Tots dos es faran amics mentre decideixen portar de tornada l'alegria al lloc, perquè un veritable acte de generositat sempre genera un altre.

A totes les plataformes "Paddington 2"

Les dues parts d'aquesta saga estan molt bé, però potser la segona es podria dir que és la millor. Després d'haver estat adoptat per la família Brown, *Paddington s'ha convertit en una celebritat en *Windsor *Gardens. Amb motiu del centèsim aniversari de la seva estimada tia Lucy, accepta una sèrie de treballs per a estalviar diners i comprar-li un llibre. No obstant això, quan s'assabenta que algú ha robat el llibre de la botiga d'antiguitats en la qual es trobava, s'embarca en una aventura per a recuperar-lo a temps.

La gran estrena. La plataforma Disney+

Tots els seus clàssics, las sagas marvel i l'estrena de la nova seri de Star Wars, Mandalorian.

The Mandalorian és la nova sèrie de ciència-ficció que se centra en un guerrer solitari que es troba lluny de l'autoritat de la Nova República. Ambientada després de la caiguda de l'Imperi i abans de l'aparició de la Primera Ordre, aquest guerrer solitari, que és un "cazarecompensas", també és pertanyent a la ja llegendària tribu dels Mandalorians. Els mateixos que no poden llevar-se en cap moment la seva armadura davant de cap ésser humà degut a una llegendària i històrica promesa.