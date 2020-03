Avui a Migdia a COPE Catalunya i Andorra hem parlat d'aquests temes:

-Las "Kelys" sufren durament la crisis económica del coronavirus.

Les treballadores de la llar és un col.lectiu que normalment pateix la invisibilitat i la precarietat. Amb la crisi del Coronavirus la seva tasca ha rebut un cop molt dur. Continuen denunciant que estan en un estat crític. Us volem parlar de les famoses "kellys", les cambreres de pis. La majoria són dones que treballen als hotels, molts dels quals estan tancats. QUè està passant amb les Kelys? Avui volem saludar a Juana Mújica, una d'aquestes Kelys que ha volgut parlar pels micròfons de Migdia a Cope Catalunya i Andorra: "En estos momentos estamos pasándolo muy mal. Esto ha sido un golpe muy duro para muchas Kelys."

-#Yomequedoencasa, el festival que triomfa a través d'instagram.

En temps de confinament a causa del Coronavirus, molts grups i cantants ens estan sorprenent fent directes a través de les xarxes socials. Avui volem parlar d'una cançó que s'ha enganxat i molt a tota la redacció de "Migdia Cope Catalunya i Andorra". Us parlem d'una cançó feta pel grup "La Pegatina", més concretament per l'Adrià, un dels seus membres, amb el que avui hem volgut parlat: "Y"Estava rascant la guitarra, em va sortir aquesta tornada, i li vaig ensenyar al Tato Latorre, que és el productor que farà el proper disc de la Pegatina, i ell em va dir que podíem fer una música... al final ens vam enredar tots i en 5 dies estava la cançó feta, gravada, cantada... i tot sense ànim de lucre. I no només pensant en Espanya sinó també en Llatino Amèrica, on estan començant els confinaments.

-Unió de Pagesos fa una crida a estudiants i persones a l'atur a que treballin a la campanya de la fruita.

Avui volem parlar amb Unió de Pagesos perquè ha fet una crida a estudiants i persones que s'hagin quedat sense feina, degut a tota la crisi per la que estem passant, per tal que puguin treballar a la propera campanya agrària.

El Jaume Pedrós és responsable de temporers d'Unió de Pagesos: "Ara mateix estic treballant la terra, sí. Jo treballo cultivant fruiters, cereal... una mica de tot".

"Nosaltres fem una crida a estudiants, a persones a l'atur, per tal que vinguin a Lleida, a la campanya de la fruita. Amb el tancament de fronteres hi ha gent que venia de Colòmbia, o de païssos de l'est, que no podran venir. També hi havia gent que venia d'altres parts d'Espanya que també ho tindran difícil per venir".

-David Sánchez, de COMERTIA: "S'ha d'ajornar el pagament d'impostos a les empreses".

Un dels sectors que aquests dies està patint amb més força la pandèmia del Coronavirus i que ben segur ho tindrà pitjor quan tot això acabi, és el sector comercial. "Migidia a Cope Catalunya i Andorra" ha rebut un comunicat de COMERTIA, que és l'Associació Catalana de l'Empresa Familiar de Retail, una entitat que agrupa 166 empreses que sumen més de 4000 punts de venda, factura uns 4.000 milions d'euros anuals i dona feina de forma directa o indirecta a 35.000 persones. I aquest sector comercial pensa que es poden arribar a tancar el 70% de les empreses si no s'aproven mesures d'urgència econòmica d'una forma ràpida i concreta.