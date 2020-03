Avui a Migdia a COPE Catalunya i Andorra hem parlat d'aquests temes:

-Responsable de la residencia de ancianos "Sitges Park": "Estamos al límite".

Sin duda en esta crisis del Covid-19 que estamos viviendo las personas mayores son las más vulnerables. Hemos podido ver cómo los medios de comunicación hablan de residencias de mayores al borde del colpaso. Por ello hoy queremos saludar a Goyo Moliner, el responsable de una modélica residencia de ancianos situada en Sitges, la "Sitges Park", que ha querido ponerse en contacto con Cope Migdia Catalunya i Andorra para denunciar la situación que están viviendo:

"Nosotros somos un centro con una población residencial de 176 residentes y 87 trabajadores. Hasta hace poco hemos ido soportando toda la carga de la compra de material y medios, de la renovación del personal por las bajas que estamos sufriendo, pero está llegando un momento en que ya no nos llega ni para cubrir las próximas 48 horas.

-El Circ Raluy ofrece su espectáculo a través de las redes sociales.

El Circ Raluy és l'únic circ autèntic que ens queda,el que tantes alegries ha donat a grans i petits, i aquests dies està confinat al Parc de Sant Jordi a Reus, des del passat dia 9 de març. Però a través de Facebook i de les xarxes socials podeu assistir al meravellòs món del circ. Luis Raluy és directora del Circ Raluy i ha volgut passar pels micròfons de Migdia a Cope Catalunya i Andorra.

"El sábado pasado retransmitimos la función que hacíamos el año pasado. Y como tuvo mucho éxito hemos decidido que este domingo a las 6 de la tarde, en todas nuestras redes sociales, vamos a hacer un directo enseñando cómo vivimos en el confinamiento, cómo cada artista lo vive desde su caravana, la gente podrá interactuar con los artistas... y un montón de sorpresas más para que la gente esté entretenida. Eso será el domingo a partir de las 6 de la tarde. Desde nuestro facebook, nuestro instagram y también youtube. Desvelaremos lo que normalmente no se ve en un espectáculo, las tripas del circo, las caravanas de todo el mundo, aceptaremos las preguntas en directo de todo el mundo que quiera preguntar"

-Es crea "apirespon.cat" per resoldre dubtes immobiliaris als ciutadans.

Puc posar el meu pis a la venda en aquests moments? Té l'obligació l'arrendador de rebaixar el lloguer, degut a la situació que estem vivint ? He de deixar el pis de lloguer aquesta setmana... com ho puc fer ? Per contestar aquestes i altres preguntes ha vingut a Migdia Cope Catalunya i Andorra l'Anna Puigdevall, que és gerent de l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya i ha encetat un projecte que es diu "API Solidari"

"Nosaltres som un col.legi que té un grup d'APIS professionals que realment estem amb la societat, i en moments difícils com ara podem resoldre dubtes i ajudar a la gent. Per això hem creat un web que es diu www.apirespon.cat i a través d'aquí es poden fer consultes. Darrera hi ha un grup de professionals que atenen aquestes consultes i donen resposta al ciutadà"

-"Les xarxes d'internet que tenim a Catalunya són molt bones".

Els supermercats estan tenint problemes amb els seus serveis de venda online. En part degut al col.lapse que està suposant la gran quantitat d'aliments que està comprant molta gent. Alguns supermercats han hagut d'ajustar el seu servei de venda online o fins i tot en alguns casos tallar-lo totalment. GRans compayies com Amazon estan sent víctimes d'aquest col.lapse, i estan trigant molt en entregar les comandes que tenen. També ens volem preguntar si les xarxes en general, que estan suportant un volum de tràfic molt per damunt del que és habitual, estan preparades. José Antonio Morán és professor d'estudis d'informàtica, multimedia i telecomunicacions de la Universitat Oberta de Catalunya.