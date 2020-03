Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui a Migdia a COPE Catalunya Andorra hem parlat d'aquests temes:

-Josep González, de PIMEC Catalunya: "Les mesures de seguretat han de ser compatibles amb l'economia"

La petita i mitjana empresa ha constatat que prop d'un 35% de les Pimes de Catalunya estan patint algun tipus d'afectació degut al Coronavirus. Ja hi ha més de 200.000 treballadors afectats a Catalunya pels ERTOS, els expedients de regulació de treballt de forma temporal, i algunes veus asseguren que aquestes xifres continuaran pujant en les properes setmanes. Des de Migdia Cope Catalunya hem volgut parlar del tema amb Josep González, que és el president de PIMEC de Catalunya.

"La situació és preocupant, no ho podem dubtar. Fins i tot he sentit que algú parla que estem en una "economia de guerra", i el símil és bastant acceptable. Tots recordem la crisi que va començar al 2008, que va ser una crisi económica. Aquesta és una crisi deguda a un virus, però que pot tenir unes conseqüències econòmiques que poden ser molt similars a les que vam tenir en aquell moment, sobretot si no prenem de forma ràpida les mesures encertades. I si ho fem bé, podem reduir els riscos, però si no ho fem bé, tindrem unes conseqüències que costarà pair"

-És saludable fer humor sobre el Coronavirus?

Aquests dies a través de les xarxes socials tothom està pendent de vídeos, acudits... s'está fent molt humor al voltant del coronavirus. Algú podria pensar si es saludable riure's del Coronavirus, una pandèmia que està afectant a tot el planeta. La pregunta la volem traslladar al Ferran Alueza, que és professor de ciències de la informació de la Universitat Oberta de Catalunya.

"Els psicòlegs ens expliquen que riure és saludable, que ens ajuda a afrontar el dia a dia amb més ànims i amb més valentia. El que passa és que quan parlem de xarxes socials, que avui dia és la via per la qual rebem bona part de la informació, llavors no s'hi val tot. L'humor està molt bé, ens pot ajudar, és una eina per tirar endavant, però ens hauríem de marcar límits, perquè estem parlant d'un tema molt greu que li està costant la vida a moltes persones".

-El grup "Gossos" posa en marxa una campanya per que ens quedem a casa.

L'històric festival Canet Rock, que en principi s'ha de fer el 4 de juliol ha llençat una campanya per conscienciar als més joves que cal quedar-se a casa. El tret de sortida el dona Oriol Ferrer, de Gossos, que juntament amb la seva filla han adaptat la lletra d'una de les cançons més conegudes del grup: "Corren". Per parlar d'aquesta campaya, avui hem volgut saludar a la Gemma Recorder que és una de les organitzadores del Canet Rock Festival.

"Tothom està fent el que pot per lluitar contra el Coronavirus, i també es pot lluitar amb música. Tots estem fent el que està a les nostres mans. I és cert que hi ha una franja d'edat, els més joves, que potser els costa més interioritzar i entender la necessitat de quedar-se a casa. Quan tens 20 anys et sembla que ets invencible i que res et pot afectar... i hem pensat que a través dels seus ídols el missatge els arribaria millor.