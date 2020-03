Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui, primer dia de la primavera 2020, hem parlat d'aquests temes.

-Tomas Molina: "Tenim l'esperança de que amb la primavera el Corovirus sigui més vulnerable"

Avui divendres, dia 20 de març, a les 4.50 hores de la matinada, ha arribat la primavera 2020, i estarà amb nosaltres fins al 20 de juny. I la pregunta que es fa molta gent és si serà capaç la primavera d'acabar amb el Coronavirus, ja que a partir d'ara les temperatures seran una mica més elevades. Segons les previsions els propers dies no farà massa calor. Tomàs Molina és físic i cap de meteorologia de TV3 i avui ens ha acompanyat als micròfons de Migdia a Cope Catalunya. "De moment no farà molta calor, però si que les temperatures aniran pujant de mica en mica. Aquest cap de setmana estarà més núvol. Ja és típic que a la primavera passi de tot, hi ha molta alegria meteorològica".

-Montse Ballarin, regidora: "Estem molt orgullosos de la feina que estan fent els mercats municipals"

Avui parlem dels mercats, que en aquests dies de confinament segueixen oberts perquè són un servei essencial. Els mercats municipals de la ciutat de Barcelona estan fent un crit d'alerta perquè els clients segueixin comprant. Després d'una setmana amb bones vendes, els mercats estan demanant als ciutadans que comptin amb ells per fer les compres d'alimentació diàries. Els supermercats també estan oberts, i les autoritats continuent dient que els productes d'alimentació estan garantits, que no cal acaparar menjar a casa. Montse Ballarin és la regidora de Comerç, Mercats i Consum de l'Ajuntament de Barcelona, i ha volgut passar pels micròfons de Migdia Cope Catalunya.

-Ruth Lorenzo también estará en el "Yo me quedo en casa Festival"

"Dancing in the rain". Así se llamaba la bonita canción que representó a España en el Festival de Eurovisión en el año 2014, y quien la cantaba era Ruth Lorenzo, que hoy ha querido pasar por los micrófonos de Migdia Cope Catalunya.

Y lo primero que queremos preguntarle es cómo está en estos días tan complicados: "YO me encuentro bien, aunque como todo el mundo tengo momentos mejores y peores. Desconcertada, por supuesto, pero intentando usar el sentido del humor y por supuesto la música".

-Què veure a casa per a no avorrir-nos?

La crisi sanitària ha tancat les sales de cinema, però no el cinema, que continua disponible per a tot aquell que vulgui capbussar-se en ell. Però, què veure en les plataformes? Víctor Esquirol, crític de cinema d'Altres Cinemes Europa i un habitual del programa d'aquesta casa, La Linterna Catalunya, ens proposa unes pel·lícules, de les diferents plataformes, per a quedar-nos absorts davant la pantalla. “Youtube ha pujat 100 pel·lícules en espanyol per a visionar-les i no és l'única iniciativa. La filmoteca de Madrid està pujant cada dia una pel·lícula en el seu canal de Vimeo per a poder-les gaudir” Comenta Víctor.