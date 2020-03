Avui a Migdia a COPE Catalunya i Andorra hem parlat dels següents temes:

-Els floricultors temen que el cop del coronavirus acabi esdevenint letal pel sector

Els productors de flor i planta afronten l'enèsima crisi sectorial amb la paralització de l'activitat pel coronavirus. El sector, avisa, venia ja d'una situació "precària" i tem que "un cop així podria ser letal". Els floricultors tot just engegaven la campanya de primavera, que suposa entre un 50% i un 60% de la facturació anual, que es perdrà. En relació a la polèmica sobre la data en que s'hauria de celebrar Sant Jordi aquest any es demana consens als gremis de llibretes i floristes i recorda que "la festa és de tots" i que "es farà quan es pugui".

-Entra en vigor la moratòria en el pagament d'hipoteques

Avui entra en vigor la moratòria de pagament d'hipoteques de la qual moltes persones es podran beneficiar. És alguna cosa que anava inclòs en el Reial decret que el govern va aprovar per a fer front a l'alarma sanitària.

Per a saber exactament què diu aquest reial decret, qui i com es podrà beneficiar d'aquesta moratori en el pagament d'hipoteques, volem saludar des de "Herrera a Cope Catalunya i Andorra" a Patricia Suárez, que ens conta que "En principi tots aquells que hagin vist minvats els seus ingressos per raó del *Coronavirus. Ens estan arribant moltes consultes de gent que portava en l'atur molt més temps, o tenia una situació complicada ja d'abans... en aquests casos no tenim res clar que se'ls vagi a aplicar.

-Podem cobrar l'atur si la nostra empresa fa un ERTE?

Catalunya ha registrat 360 expedients de regulció de treball temporal, els coneguts amb l'Acrònim "ERTE" des que es va declarar la pandèmia del Coronavirus. Només en un dia s'han presentat a CAtalunya 154 ERTES. Com podem cobrar els treballadors l'atur si una empresa ha declarat un ERTE? I les empreses, com poden gestionar o declarar un ERTE ?

L'Aurora Rodés és ponent de la Comissió Laboral del Col.legi de Gestors Administratius de Catalunya. Hi ha moltes grans empreses que han presentat ERTE, la qual cosa fa por a molts treballadors. Però què passa quan una petita empresa, que té pocs treballadors, i aquests dies està passant per dificultats perquè fabrica algun producte que aquests dies s'hagi deixat de comprar... com pot aquesta empresa presentar un ERTE? L'aurora ha volgut passar pels nostres micròfons per contestar aquestes preguntes.

-Els camioners denuncien les dures condicions en les quals treballen aquests dies

Avui volem parlar dels camioners. Un sector que aquests dies no està parant, perquè el proveïment d'aliments és bàsic i fonamental aquests dies. Luis Navarrete és un camioner que ha publicat en les xarxes socials una carta demanant una mica de solidaritat, demanant seny als consumidors perquè no acaparem tant de menjar que, en molts casos, acabarà espatllant-se o caducant. El proveïment està assegurat, cosa que han dit les autoritats. I aquests dies els camioners, en molts casos amb molt poques mesures de precaució sanitària, estan tenint més treball que mai.

-Com viuen l'aïllaments els catalans que són fora d'Espanya?

Hem parlat amb Sonia Cabello membre de l'ONG Ayuda en Acción, atrapada a un petit poble del Senegal.