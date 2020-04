Mésmonesquemai : La campanya dels pastissers que et porta la mona a casa

S'apropen dates on, en circunstàncies normals, estaríem parlant de la gran quantitat i diversitat de mones de Pasqua que estarien fet tots els mestres pastissers de Catalunya. També el confinament afectarà a aquest sector. Marc Rodelles és el propietari de la pastisseria Rodelles, de Sant Celoni. Aquest mestre pastisser ha volgut passar pels micròfons de Migdia a Cope Catalunya i Andorra per endolçar-nos el dia i parlar-nos de com es presenta aquest any la venda de mones de Pasqua. Amb la iniciativa "Més mones que mai" volen servir les mones a domicili:

"Estic ara mateix a l'obrador de xocolata, i és veritat que portem un ritme més baix que altres anys. Però anem treballant. Hem decidit crear una plataforma, perquè la majoria de gent del gremi d'artensans xocolaters dediquem moltes hores a aquesta feina, molts hem comprat material, maquinària, i de cop aquesta parada ens fa molt de mal. Hem pensat qué podem fer amb tot el que tenim. Volem intentar minimitzar les pérdues, i també poder oferir un servei als nens, a la canalla, perquè gaudeixin d'una mona. Per fer les comandes volem adreçar a la gent al nostre instagram, o al facebook, hem creat el hastah #mésmones quemai, som uns 75 pastissers de tot Catalunya. Hi ha fotos de mones de tots els pastissers que es volen adherir. Garantitzem que seguim tots els protocols sanitaris, i fem arribar les mones amb total seguretat. Des d'avui mateix ja es pot començar a fer la comanda de la mona de Pasqua. És una oportunitat per no perdre aquesta tradició. Encara que haguem d'esperar encara uns dies o sembla que unes setmanes per poder-nos abraçar, al menys oferim la possibilitat de que aquell dia ningú es quedi sense la seva mona"