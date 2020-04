Mantenir rutines i fer exercici, clau pels malalts d'Alzheimer

Des de "Migdia Cope Catalunya i Andorra" avui hem volgut picar a la porta de la Fundació Pasqual Maragall. La Nina Agramunt és la directora tècnica de l'àrea social de la Fundació, és neuropsicòloga, i amb ella volem parlar dels malalts d'alzheimer i també dels familiars que estan amb ells. Volem saber com viuen aquests dies de confinament els malalts d'alzheimer: "La capacitat de comprensió del malalt depèn del grau que tinguin de la malaltia. Però en qualsevol cas és obvi que ells noten que la situació ha canviat, que estan passant coses extranyes: No poden sortir al carrer, no poden rebre visites a casa, no poden veure als nets... i les seves rutines han canviat. Ara que portem un mes de confinament, moltes famílies ja han reestablert unes noves rutines amb aquestes persones, però és clau que el dia a dia tingui un ordre, unes seqüències, un sentit. I també, per descomptat, activitat física, encara que sigui fent circuits a l'interior de la casa, aprofitar tot l'espai possible. Flexionar genolls i colzes, pujar i baixar braços i cames... tot això és important i és positiu. No es pot estar tot el dia estirat al llit o en un sofà o una cadira".

"La situació d'un malalt alzheimer és difícil. Això ja ho sabem. Els malalts tenen un problema de memòria que els impedeix assumir les informacions noves. Això significa que tota l'estona repeteixen les mateixes coses, o ens pregunten una vegada i un altre les mateixes coses. Ens hem d'adaptar, hem de tenir paciència, empatia, posar-nos a la seva pell, perquè ells no ho fan per fer-nos la punyeta. És important que els missatges han de ser clars, han de ser breus, i no perdre la paciència encara que el pacient et pugui preguntar 5 vegades en 40 minuts la mateixa cosa".